Isabelle Drummond confessa dificuldade com retorno às novelas





Isabelle Drummond está com altas expectativas para o seu retorno oficial às telinhas. A atriz, que integra o elenco de Coração Acelerado, próxima novela das sete da Globo, marca sua volta após seis anos.

"Me impactou"

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista admitiu que voltar para uma novela nunca foi um simples retorno. "Quando retornei ao ritmo de novela, que é realmente uma maratona artística, o que mais me impactou foi perceber como tudo está ainda mais acelerado", analisou.

"Muita gente acha que eu tinha me afastado, mas nunca saí dos sets. Estava mergulhada em projetos autorais, explorando o audiovisual, o cinema, outros lugares que ainda quero expandir", declarou Isabelle Drummond. Para viver Naiane, uma das vilãs de Coração Acelerado, a atriz contou que têm se dedicado totalmente.

"Tenho feito muita preparação: fono, sotaque e, principalmente, dança. Ela se expressa pela dança na internet e nos shows. Participei até de um show da Maiara & Maraisa e gravo clipes dançando como parte do universo da personagem. É cansativo, claro, mas muito empolgante", disse ela.

