"Brasil afundará em buraco jamais visto", afirma cigana sobre 2026

A Cigana Sulamita durante sequência de previsões publica nas redes sociais

Por meio de um vídeo publicado no YouTube, a popular Cigana Sulamita afirmou, na última quinta-feira (25/12), que "nunca o Brasil chegou num buraco tão fundo como vocês vão presenciar já nos primeiros meses de 2026". A previsão foi feita durante um vídeo de 25 minutos de duração, onde é realizada uma leitura de tarot e baralho cigano sobre o futuro do país. De acordo com ela, as visões são conduzidas por orientação espiritual.

Durante o vídeo, intitulado como "Ninguém está preparado para o que eu vi em 2026", a cigana apresenta uma série de previsões detalhadas para o país durante o ano de 2026. De acordo com ela, o novo ano será marcado por recomeço e reconstrução (numerologia 1). Apesar disso, será marcado por "grandes provações".

Veja, em tópicos, os pontos apresentados pela cigana durante o vídeo:

Catástrofes naturais

A Cigana Sulamita previu chuvas "torrenciais e devastadores" já no início do ano. De acordo com ela, os episódios colocariam o Brasil no "ranking de catástrofes naturais". Riscos específicos foram apontados para as regiões do Nordeste, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro.

Por isso, diversos lugares serão afetados por falta de energia, especialmente a cidade de São Paulo. No Nordeste, ela citou a possibilidade de uma inundação severa inédita em diferentes praias da região, que se assemelhariam a um tsunami.

Surto de Meningite

A cigana fez um alerta sobre um possível surto de meningite bacteriana contagiosa pelo país. De acordo com ela, a doença acometeria principalmente as crianças entre os meses de março e maio. A importância da vacinação foi destacada por ela.

Alertas econômicos

Segundo a Cigana Sulamita, o Brasil enfrentará uma crise econômica profunda em 2026. Ela afirmou que a situação estará "no osso", e que o país estará em um "buraco nunca visto antes". A previsão dela é que os índices de desemprego serão elevados, assim como o custo de vida. Ela recomenda cautela máxima com as finanças desde janeiro.

Mudanças na política

A cigana previu que o atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deixará o posto ocupado por ele desde 2023. Sulamita afirmou que o petista não concorrerá às eleições de 2026, pois se afastará de forma definitiva, seja por questões de saúde (passagem espiritual) ou por decisões políticas/jurídicas.

Como encerramento, a cigana recomendou que todos estejam emocional e espiritualmente preparados. Ela sugeriu que sejam feitos rituais de limpeza e prosperidade.