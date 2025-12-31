MAB promove exposição que traça história de Brasília

Luisa Mello*

Diálogos da liberdade na coleção Brasília é a nova exposição em cartaz no Museu de Arte de Brasília (MAB). A mostra apresenta um recorte de obras da Coleção Brasília — Acervo Izolete e Domício Pereira e, a partir de fotos históricas, objetos e obras de arte, conta a história do início da capital federal, além de propor um debate crítico sobre a manifestação da liberdade na linguagem artística. A exibição está disponível até 26 de fevereiro.

"Trata-se de um acervo que permite leituras ampliadas sobre o projeto modernista brasileiro e que, ao dialogar com o acervo do MAB, reafirma seu caráter público e educativo, contribuindo para uma narrativa crítica e aberta sobre a história de Brasília", explica o curador Cláudio Pereira. O guia da curadoria é o álbum de fotos Brasília 1960 — O mais arrojado plano arquitetônico do mundo, de Mário Fontenelle. Com 24 fotos em preto e branco, realizadas em 1958 e 1960, o documento reúne registros históricos da construção da Nova Capital e a modernidade acerca do projeto.

Entre os artistas presentes na exposição, estão Oscar Niemeyer, Lucio Costa, Roberto Burle Marx, Athos Bulcão e Marianne Peretti. Sobre a importância dessas figuras para a consolidação de uma estética singular brasiliense, Cláudio compartilha: "Ao integrar arte, arquitetura e paisagismo de forma permanente e indissociável ao projeto da Nova Capital, suas obras deixaram de ser meramente ornamentais e passaram a assumir uma função estrutural no espaço urbano. Esse conjunto traduz os ideais de modernidade, liberdade e utopia social que orientaram a criação de Brasília".

Além das artes visuais, a mostra contempla objetos de época e curiosidades históricas, como a maquete de lançamento da Romi-Isetta, itens de serviço do Palácio da Alvorada e a primeira fotografia de satélite do Plano Piloto. A gravação da carta-depoimento de JK e a obra Museu imaginado, do mineiro Carlos Bracher, também fazem parte da exibição. Diálogos da liberdade na coleção Brasília convida o público a refletir sobre a construção da identidade cultural brasileira e sobre a importância do diálogo como fundamento da produção artística.

Exposição Diálogos da liberdade na coleção Brasília

Disponível até 26 de fevereiro, das 10h às 19h, no Museu de Arte de Brasília (SHTN Trecho 1 projeto Orla Polo 03 Lote 05 - Plano Piloto, Brasília). Entrada gratuita