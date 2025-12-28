Anne Hathaway cita ‘Águas de Março’ e fãs reagem: "Dá um CPF pra ela"

Hathaway lista suas preferências do ano e fãs brasileiros lotam comentários - (crédito: Reprodução/Pinterest)

O Instagram de Anne Hathaway virou palco de emoção brasileira no sábado (27/12). A atriz norte-americana, conhecida por filmes como O Diário da Princesa e O Diabo Veste Prada, compartilhou uma lista de reflexões de fim de ano que rapidamente conquistou seguidores no Brasil.

Hathaway revelou que a canção mais ouvida por ela em 2025 foi Águas de Março, de Tom Jobim, interpretada por Jobim e Elis Regina. Além disso, destacou como “leitura obrigatória” a carta publicada neste mês pelo atacante brasileiro Gabriel Jesus, do Arsenal, na plataforma Players’ Tribune. No texto, o jogador fala sobre a recente lesão que enfrentou e ressalta a importância do apoio da família em sua recuperação.

A atriz ainda mencionou outros momentos marcantes de seu ano, como “finalmente ter tempo para assar” e assistir ao vivo à performance de Sam Smith no The Warsaw: “Meu Deus do céu”, comemorou. A publicação integra um carrossel com imagens da neve e um vídeo de biscoitos, completando o clima de fim de ano.

Em poucas horas, o post já acumulava mais de 143 mil curtidas e quase 2 mil comentários, a maioria de brasileiros. Entre as mensagens mais repetidas estavam: “Alguém dá um CPF pra ela”, “diva”, “como não amar essa mulher”, “te amamos”, “vem para o Brasil” e “ela nos invocou”.