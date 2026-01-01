Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta (1º/1)

Data estelar: Mercúrio quadra Netuno antes de ingressar em Capricórnio.

Por entre as brumas da ressaca moral e biológica surge a tênue luz que avisa com clareza que este ano gregoriano que começa agora não será igual a todos os outros.

Essa ressaca é densa e, mesmo que tu não tenhas te mortificado com excessos de bebida, drogas, comida e quem sabe que outras coisas, ela estará presente em todas as pessoas com que entres em contato.

As poucas pessoas no mundo que fizeram vigília, jejum e se dedicaram à oração durante a festividade, equilibram os transtornos generalizados provocados pela maioria que, depois de um ano muito difícil, acharam que a melhor maneira de receber o ano gregoriano novo seria entorpecer os sentidos e perder o juízo. Para o próximo ano, vai programando uma celebração mais saudável e benéfica para todas as pessoas.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Projete sua mente ao futuro sem nenhum pudor de imaginar os cenários ideais em que você quer se inserir. Mesmo que o tempo de um ano seja curto para realizar tudo isso, ainda assim a imaginação o possibilitará.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Os sinais são auspiciosos, só falta sua alma ter lucidez suficiente para os perceber e aproveitar, tomando as decisões acertadas que, na prática, significariam contrariar a maioria e fazer o que lhe der na telha.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Reserve um tempo para ficar na sua, tomando distância do barulho ocasionado porque as pessoas estão amontoadas. Esse tempo para se interiorizar e ficar na sua será coroado com visões magníficas do futuro. Melhor assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Que os desejos se transformem em aspirações elevadas e amplas, e que o ânimo que resulta dessa transformação se converta em atitudes práticas que beneficiem a todas as pessoas, de sua preferência ou antipatia.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Atravesse as névoas que impedem a visão positiva dos tempos vindouros, rejeite qualquer sinal de desalento e, ao mesmo tempo, reforce a necessidade de se projetar ao futuro com entusiasmo e motivação. Bons tempos.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Entre encontros e desencontros, acontece mais coisa do que a planejada, e isso há de ser considerado um ótimo sinal para o ano que está começando, porque significa que a vida trará coincidências significativas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Arrumar um pouco a bagunça é necessário, mas não se detenha nisso, procure passar através dessa bagunça e conectar sua alma a algo maior, a esse algo superior que revela a luz tênue, porém firme, com que começa o ano novo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Que seus desejos sejam satisfeitos e que pela satisfação sua presença irradie benefícios a todas as pessoas com que se relacionar, enterrando conflitos antigos e inúteis e se dispondo a fazer o bem a tudo e a todos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Reserve um momento para viajar ao seu mundo interior em busca dessa serenidade que o meio ambiente não tem como lhe oferecer agora. Essa viagem interior reforçará sua confiança no futuro e melhorará os relacionamentos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

O alvorecer do novo ano pode não parecer muito novo, porém, mesmo assim configura uma oportunidade real de você projetar sua mente e coração com liberdade ao futuro, imaginando o tipo de vida que você quer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Faça tudo intuitivamente, mesmo que ao seguir por essa linha você contrarie o que tiver sido eventualmente combinado com outras pessoas. Procure segurança, conforto e evite se envolver em quaisquer excessos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

O alvorecer de um ano novo é condizente com sua mente, se projetando a um futuro que, se bem não possa ser realizado no curto espaço de um ano, mesmo assim é um impulso que deve ser respeitado e valorizado.

