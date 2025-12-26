Selton Mello é destaque do remake de "Anaconda", aponta crítica

Nesta quinta-feira (25/12), o remake de Anaconda estreou nos cinemas, e as primeiras reações da crítica internacional indicam uma recepção positiva, sobretudo em relação à atuação de Selton Mello. Em seu primeiro trabalho em uma produção hollywoodiana, o ator brasileiro tem sido apontado como um dos principais destaques do longa, que aposta mais no humor do que no terror.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ambientado na Amazônia, o filme acompanha Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd), dois amigos de longa data que atravessam uma crise de meia-idade. Movidos pela nostalgia, eles decidem refilmar Anaconda, produção que marcou suas juventudes nos anos 1990. A iniciativa, porém, foge do controle quando uma cobra gigante surge durante as filmagens, colocando a equipe diante de uma situação de risco real.
Selton Mello interpreta um cuidador de animais brasileiro que cruza o caminho dos protagonistas e contribui diretamente para o tom cômico da narrativa. A performance do ator recebeu elogios consistentes da imprensa especializada. Para Pete Hammond, do Deadline, “o restante do elenco se encaixa bem, em especial o sempre confiável (Steve) Zahn e o ótimo ator brasileiro Mello (Ainda Estou Aqui), que rouba a cena como o treinador de anacondas devastado pela dor”.
No IndieWire, David Ehrlich destaca que a atuação de Mello se sobressai em meio ao elenco principal. “Não é de admirar que o melhor aspecto de Anaconda seja a atuação coadjuvante de Selton Mello como o tratador de cobras que nossos rapazes encontram em Manaus, já que a funcionalidade de seu papel permite que o ator brasileiro, superqualificado, se mantenha focado de uma maneira que se mostra impossível para seus colegas de elenco mais famosos; também é inerentemente engraçado ver o pai do hipersério Ainda Estou Aqui, do ano passado, fazer uma mudança tão radical para esse tipo de bobagem”, escreveu o crítico.
A The AU Review também ressaltou o impacto do personagem vivido pelo brasileiro. Segundo Peter Gray, “quem realmente rouba a cena — o MVP chocante do filme, sem dúvida — é Selton Mello como Santiago Braga, um tratador de cobras cuja cada fala parece chegar meio segundo atrasada e com o dobro da intensidade esperada”. O crítico afirma ainda que o ator transforma um papel secundário em um dos momentos mais memoráveis do filme, especialmente nas interações com Jack Black e Paul Rudd.
Chris Bumbray, do JoBlo, segue a mesma linha ao apontar Selton como o principal responsável pelo humor da produção. “De todo o elenco, a única atuação que chega perto de ser genuinamente engraçada é a de Selton Mello (que recentemente interpretou um papel bem diferente e sério em Ainda Estou Aqui, de Walter Salles) como o tratador de cobras que a equipe contrata, que por acaso tem sua própria anaconda de estimação”, avaliou.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
De forma geral, as críticas destacam que o remake se distancia do terror que marcou o filme original e assume a comédia como eixo central. O Deadline chegou a classificar Anaconda como “o filme mais engraçado do ano”. Já a Variety observa que a opção do diretor Tom Gormican foi reduzir o impacto assustador da história. “Este Anaconda praticamente dispensa o terror. Embora a serpente seja maior desta vez, ela é bem menos ameaçadora, rendendo alguns sustos, mas nada além disso”, descreveu a publicação.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Morre a atriz Teuda Bara, aos 84 anos
- Diversão e Arte "Forte e gigante": Isabel Veloso acorda de coma
- Diversão e Arte Os principais artistas internacionais que farão shows no Brasil em 2026
- Diversão e Arte De Neymar a Ana Castela: como foi o Natal dos famosos
- Diversão e Arte Confira quais foram os álbuns mais aclamados da música em 2025
- Diversão e Arte Famosos na Justiça: relembre as brigas que causaram polêmica em 2025