Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta (2/1)

Data estelar: Lua quase Cheia em Câncer.

Encerra os excessos de comida, bebida e descuido, aceita que o ano é completamente novo e que, por ocasião da primeira Lua Cheia do ano gregoriano de 2026, seja melhor agora atuar com austeridade, mas sem culpa nem remorso, apenas sintonizando tua presença com movimentos mais amplos e inclusivos, até te conectar com esse organismo colossal e inteligente que chamamos de Universo, encontrando aí a parte relativa que te toca desempenhar e te dedicando a isso com firmeza.

Faz a resolução de investigar com imparcialidade o funcionamento do Universo para, como resultado disso, encontrar a parte relativa que tua presença é capaz de desempenhar, para agregar beleza, bondade e glória por onde transitares, te tornando assim a melhor companhia que as pessoas almejariam ter por perto.

































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

O que chegar ao fim anuncia um novo começo, e é disso que trata a vida, se renovar constantemente e engatar os fins com os começos para dar continuidade. A vida funciona de verdade em eterna continuidade. É assim.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Só conhecemos de verdade aquilo que percebemos, porque tudo o mais que imaginamos saber é pura teoria, nunca praticada. Aquilo que você pratica todos os dias tem a chave do que você necessita e do que pode descartar.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Difícil contar com as pessoas que prometem mundos e fundos, porque são justamente elas, as que mais prometem, as que falham quando chega a hora de provar que as promessas eram verdadeiras. Passe através delas.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há pessoas que dá gosto encontrar, porque conversar com elas enriquece o espírito. Há outras, no entanto, que é melhor ver pelas costas, porque fazem exatamente o contrário. Chegou a hora de selecionar as pessoas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A vida se move de maneiras misteriosas, ocupando todo o cenário, inclusive daquelas experiências que você ainda ignora, mas que estão à caminho. Confie nos mistérios da vida, às vezes assustam, mas são abençoados.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Selecione com clareza e discernimento as pessoas que sua alma considera amigas, porque nem todas elas merecem esse título. A amizade é o único relacionamento perfeito, portanto, não gaste amizade com quem não merece.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Se todas as ideias se transformassem em realidade concreta, como você se sentiria a respeito do que normalmente pensa? É certo que a mente pensa mais do que às vezes desejaríamos, é preciso selecionar o que pensamos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A clareza de suas percepções pode não ser compatível com o que as pessoas querem saber, ou melhor dito, com o que elas preferem ignorar. Às vezes parece melhor ser ignorante do que ter clareza de percepção.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É muito importante que você tenha domínio sobre o que é seu, e que resista às demandas que as pessoas fazem para compartilhar esse domínio. É legítimo que você queira ter total controle sobre seus recursos.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Nem todas as pessoas de seu círculo continuam sendo merecedoras de ser parte de seus relacionamentos próximos, algumas delas foram mudando ao longo do tempo e se distanciando daquilo que é bom para você.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Procure se sacrificar pela causa certa, e pessoas, em geral, não constituem causas certas, elas estão mais para incertas. A causa certa sempre envolve princípios universais, coisas maiores do que os indivíduos.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Enquanto você seja fiel aos seus propósitos, e não tenha pudor de os revelar com sinceridade diante do espelho, você também deterá o controle do movimento, sua vontade prevalecerá sobre as circunstâncias. Isso vale.