Relações duradouras: os casais famosos que estão casados há mais de 30 anos

Relações duradouras são raras no mundo das celebridades, mas alguns casais famosos brasileiros provam que o amor pode resistir ao tempo. A seguir, destacamos casais que estão juntos há mais de 30 anos, compartilhando histórias de companheirismo e superação.
Tony Ramos e Lidiane Barbosa
O ator Tony Ramos e sua esposa Lidiane Barbosa estão casados há mais de 50 anos. Eles se conheceram na juventude e construíram uma vida sólida juntos, sendo um exemplo de parceria no meio artístico.
Xororó e Noely
O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, e Noely estão casados há mais de 40 anos. Pais da cantora Sandy e do músico Junior Lima, eles mantêm uma relação discreta e harmoniosa.
Glória Pires e Orlando Morais
A atriz Glória Pires e o cantor Orlando Morais estão casados há mais de 35 anos. Eles são pais de três filhos e frequentemente compartilham momentos familiares nas redes sociais.
Malu Mader e Tony Bellotto
A atriz Malu Mader e o músico Tony Bellotto, guitarrista da banda Titãs, estão juntos desde 1990. O casal é conhecido por manter uma vida pessoal reservada e longe dos holofotes.
Marco Nanini e Fernando Libonati
O ator Marco Nanini e o produtor Fernando Libonati também compartilham uma relação de mais de 35 anos. Eles vivem um relacionamento baseado em amizade e companheirismo, sendo um exemplo de união duradoura.?
Martinho da Vila e Cléo Ferreira
O cantor Martinho da Vila e Cléo Ferreira estão juntos há mais de três décadas. Eles mantêm uma relação sólida e discreta, longe dos holofotes da mídia.
