Relações duradouras: os casais famosos que estão casados há mais de 30 anos - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Relações duradouras são raras no mundo das celebridades, mas alguns casais famosos brasileiros provam que o amor pode resistir ao tempo. A seguir, destacamos casais que estão juntos há mais de 30 anos, compartilhando histórias de companheirismo e superação.

Tony Ramos e Lidiane Barbosa

O ator Tony Ramos e sua esposa Lidiane Barbosa estão casados há mais de 50 anos. Eles se conheceram na juventude e construíram uma vida sólida juntos, sendo um exemplo de parceria no meio artístico.

Xororó e Noely

O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, e Noely estão casados há mais de 40 anos. Pais da cantora Sandy e do músico Junior Lima, eles mantêm uma relação discreta e harmoniosa.