Gustavo Mioto comenta término, polêmicas e revela planos para 2026: "Não tive paz" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Gustavo Mioto abriu o coração sobre suas expectativas para 2026, e o que teve como aprendizado em 2025, em meio a diversas transformações na vida pessoal e profissional.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Não tive paz"

Em entrevista à revista Quem, o ator e cantor sertanejo foi sincero ao entregar: "Uma coisa que eu não cumpri em 2025, e que quero que cumpra em 2026, é ter paz. Em 25 a gente não teve. Acho que 26 é o nosso ano, nesse ano a paz vem", disse Mioto.

Em tempo, Gustavo Mioto virou alvo de burburinhos pelo término com Ana Castela, e os rumores de atritos com o ex-namorado dela, o também cantor Zé Felipe. Quando questionado sobre a principal aprendizagem que leva de 2025, o sertanejo foi claro: "Ficar quieto é sempre bom, fica quieto que resolve tudo e é isso aí", afirmou.

Mioto também adiantou em torno dos próximos passos de sua carreira. "A gente lançou uma música nova que chama ‘Pedido de Socorro’ e em janeiro sai mais uma que a gente gravou nessa turnê paralela que fizemos, Inconfundível. Depois fevereiro tem mais um lançamento, abril tem mais um, tem bastante coisa", concluiu.