André Luiz Frambach fala sobre casamento e desejo de aumentar a família com Larissa Manoela

André Luiz Frambach abriu o coração sobre o casamento com Larissa Manoela. O casal de atores, que estão juntos desde 2021, não escondem para ninguém que possuem planos de construírem uma família e terem filhos, e ele detalhou.

Em entrevista ao jornal O Globo, o ator afirmou que, mesmo com o desejo, os dois acreditam que o momento atual é destinado a outras questões. "A gente brinca que até a gravidez tem que ser agendada porque temos contrato, trabalhos com os quais já nos comprometemos. Mas a gente quer muito", disse.

"Ela tem umas coisinhas para resolver antes, mas se tudo der certo viraremos papai e mamãe. Até as nossas viagens são de última hora. Nunca se sabe o que pode surgir. Estávamos com uma viagem planejada para o início do ano que vem, mas vamos começar a gravar um filme junto, inclusive coproduzido por nós também", declarou André Luiz Frambach.

Apaixonado, o artista derreteu-se ao falar sobre o amor por Larissa Manoela. "Sempre falei muito sobre casar e ser pai, mas não imaginava encontrar a mulher da minha vida tão cedo. É uma sorte danada ter a Larissa como mulher e também como parceira de vida, de profissão, vê-la tão dedicada", pontuou.