Morre a atriz Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, aos 34 anos

Victoria Jones, 34 anos, filha do ator norte-americano Tommy Lee Jones, foi encontrada morta na madrugada da última quinta-feira (1º/1) em um hotel de luxo na Califórnia, nos Estados Unidos. As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e estão sob investigação das autoridades locais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o portal TMZ, o corpo de bombeiros foi acionado por volta das 2h52 (horário local) para atender a uma ocorrência médica no local. Ao chegarem, os socorristas constataram que Victoria já estava sem vida. A polícia foi chamada em seguida e confirmou o óbito.

Leia também: Diretor americano Tommy Lee Jones recebe prêmio em San Sebastián

Até o momento, a causa da morte não foi divulgada oficialmente, e não há informações adicionais sobre o que teria acontecido. Segundo o TMZ, representantes de Tommy Lee Jones foram procurados, mas não se pronunciaram.

Quem era Victoria Jones

Victoria era filha de Tommy Lee Jones com sua primeira esposa, Kimberlea Cloughley. Ainda jovem, chegou a seguir os passos do pai na carreira artística. Um de seus trabalhos mais conhecidos foi uma participação no filme MIB – Homens de Preto II (2002), produção estrelada pelo próprio Jones.

Leia também: Festival de San Sebastián anuncia premiação para o ator Tommy Lee Jones

Ela também atuou na série One Tree Hill e no filme Os Três Enterros de Melquiades Estrada, dirigido por Tommy Lee Jones.

Tommy Lee Jones é um dos nomes consagrados de Hollywood. Vencedor do Oscar de Melhor Ator Coadjuvante em 1993, pelo filme O Fugitivo, ele construiu uma carreira marcada por papéis de destaque no cinema norte-americano.

Entre seus trabalhos mais conhecidos estão produções como JFK, a franquia MIB: Homens de Preto, Onde os Fracos Não Têm Vez e Lincoln.