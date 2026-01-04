Critics Choice Awards: Wagner Moura perde prêmio para Timothée Chalamet

Timothée Chalamet, vencedor do prêmio de Melhor Ator por "Marty Supreme", discursa no palco durante a 31ª edição anual do Critics Choice Awards, no Barker Hangar, em 4 de janeiro de 2026, em Santa Monica, Califórnia. - (crédito: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Não foi dessa vez! O ator Wagner Moura perdeu o prêmio de melhor ator no Critics Choice Awards 2026 para Timothée Chalamet, de Marty Supreme.



Apesar disso, o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, do qual é protagonista, venceu a categoria de melhor filme em língua estrangeira.

Além de Chalamet, o baiano concorria com Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Joel Edgerton e Ethan Hawke.

Nas categorias de TV, Wagner Moura também foi indicado para o prêmio de melhor ator coadjuvante em série limitada ou filme para televisão, por Ladrões de Drogas, disponível na Apple TV, mas perdeu para Owen Cooper, de Adolescência.

Outro brasileiro vencedor é Adolpho Veloso, que ganhou o prêmio na categoria melhor fotografia pelo filme Sonhos de Trem.

Termômetro

O Critics Choice Awards é considerado um dos termômetros para o Oscar. O evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.

