Critics Choice Awards: Wagner Moura perde prêmio para Timothée Chalamet

Não foi dessa vez! O ator Wagner Moura perdeu o prêmio de melhor ator no Critics Choice Awards 2026 para Timothée Chalamet, de Marty Supreme.
Apesar disso, o filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, do qual é protagonista, venceu a categoria de melhor filme em língua estrangeira.
Além de Chalamet, o baiano concorria com Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Joel Edgerton e Ethan Hawke.
Nas categorias de TV, Wagner Moura também foi indicado para o prêmio de melhor ator coadjuvante em série limitada ou filme para televisão, por Ladrões de Drogas, disponível na Apple TV, mas perdeu para Owen Cooper, de Adolescência.
Outro brasileiro vencedor é Adolpho Veloso, que ganhou o prêmio na categoria melhor fotografia pelo filme Sonhos de Trem.
Termômetro
O Critics Choice Awards é considerado um dos termômetros para o Oscar. O evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.
Com informações da Agência Estado
