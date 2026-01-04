InícioDiversão e Arte
'O Agente Secreto' vence melhor filme estrangeiro no Critics Choice Awards

O filme concorria com 'Foi Apenas um Acidente', 'A Garota Canhota', 'No Other Choice', 'Sirat' e Belén

Filme O Agente Secreto. - (crédito: Vitrine Filmes/Divulgação)
O sonho do Oscar para O Agente Secreto está cada vez mais perto de se tornar realidade! Neste domingo (04/01), a produção dirigida por Kleber Mendonça Filho ganhou o prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira no Critics Choice Awards 2026, que é um dos parâmetros para a maior premiação do cinema.

O filme brasileiro concorria com "Foi Apenas um Acidente", "A Garota Canhota", "No Other Choice", "Sirat" e "Belén". Além disso, o ator Wagner Moura, protagonista do longa, também está indicado na categoria Melhor Ator e Melhor Ator Coadjuvante em série limitada ou filme para televisão, por Ladrões de Drogas, disponível na Apple TV.

Outro brasileiro entre concorrentes é Adolpho Veloso, que disputa o prêmio na categoria melhor fotografia pelo filme Sonhos de Trem.

Termômetro

O Critics' Choice é considerado um dos termômetros para o Oscar. O evento costuma ditar tendências quanto a possíveis indicados e vencedores da temporada, além de servir como reforço estratégico para os estúdios nas campanhas rumo às premiações maiores.

Com informações da Agência Estado

postado em 04/01/2026 21:05 / atualizado em 04/01/2026 21:11
