Meu Namorado Coreano: conheça cantora do DF que está no reality show da Netflix

Já imaginou viver um romance de dorama? Mariana Tollendal, de 28 anos, que é de Brasília, embarcou neste sonho ao participar do reality show Meu Namorado Coreano, disponível na Netflix. No programa, cinco brasileiras viajam a Coreia do Sul para se encontrar com os respectivos parceiros romanticos.

Ela viajou para se encontrar com Danny, um homem sul-coreano que conheceu na internet após uma desilução amorosa. O casal nunca tinha se visto pessoalmente e o primeiro encontro físico é mostrado no segundo episódio do reality show, cuja primeira parte estreou no dia 1º de janeiro. A segunda parte será lançada dia 8 de janeiro.

Além de criadora de conteúdo online, a brasileira também é cantora e compositora. No Spotify, a artista, que o nome artístico é somente o sobrenome Tollendal, já soma mais de 11 mil ouvintes e o maior sucesso é a música Poder da Atração, escrita ao lado do rapper Hungria. Ela também escreveu a música Brazil to Seul, uma parceria com Hyuny que mistura português, espanhol e coreano.

A paixão pela música vem de berço. Ela é bisneta de Maria Cerise, que é a primeira mulher a reger uma orquestra em Minas Gerais.

No Instagram, Mariana revelou que nasceu em Contagem, em Minas Gerais, mas cresceu em Brasília. Ela se mudou recentemente para São Paulo.





Meu Namorado Coreano

No início de 2025, as cinco brasileiras ficaram em Seul, capital da Coreia do Sul, durante 22 dias para as gravações do reality show. Além de Mariana, participam: Camila Kim, Katy Dias, Luanny Vital e Morena Monaco.