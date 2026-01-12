'O Agente Secreto' ganha Melhor Filme em Língua Não-Inglesa no Globo de Ouro

O Agente Secreto está com um pé no Oscar! Neste domingo (11/01), a produção dirigida por Kleber Mendonça Filho ganhou o prêmio de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa no Globo de Ouro 2026, que é um dos parâmetros para a maior premiação do cinema.
O filme brasileiro concorria com Foi Apenas um Acidente; Sem Outra Chance; Valor Sentimental; Sirat e A Voz de Hind Rajab. Além disso, o ator Wagner Moura, protagonista do longa, também está indicado na categoria Melhor Ator em Drama.
No ano passado, o longa Ainda Estou Aqui foi indicado na categoria, mas não levou. O prêmio foi para a produção francesa Emília Perez.
No discurso, o diretor do filme saudou em português os telespectadores brasileiros. "Alô, Brasil", disse Kleber Mendonça Filho, que ressaltou a importância do cinema como forma de expressão. "Eu dedico esse filme a jovens cineastas. Esse é um momento histórico muito importante para se fazer filmes, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Jovens cineastas americanos, façam filmes!"
Sucesso
A trajetória internacional de O Agente Secreto começou em maio de 2025, quando o longa conquistou dois prêmios no Festival de Cannes, melhor ator para Wagner Moura e melhor direção para Kleber Mendonça Filho. Desde então, o filme tem ganhado mais reconhecimento e integra a lista de melhores filmes do ano entre críticos de veículos consagrados como a revista The New Yorker e Hollywood Reporter.
