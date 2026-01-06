Fátima Bernardes se manifesta sobre casamento com Túlio Gadêlha - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Fátima Bernardes usou as redes sociais e se manifestou após surgirem rumores de que a apresentadora teria se casado com o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na ocasião, a apresentadora desmentiu a notícia após uma postagem começar a repercutir nas redes sociais. De acordo com a ex-contratada da Globo, a foto que mostra os dois em um cartório foi feita com Inteligência Artificial (IA).

"Fátima Bernardes casou no civil com Túlio Gadêlha e está feliz", afirmava a legenda do clique em questão, publicado no Instagram. "Mentira. Não casamos. Isso é IA. E má-fé. Para ganhar likes e enganar as pessoas", acusou Fátima Bernardes.

Em tempo, Fátima e Túlio estão juntos desde 2017, mas desde então, quando começou o namoro, a apresentadora já respondeu a diversos questionamentos sobre casamento, o que desde então sempre foi negado.