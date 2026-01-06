Apaixonada, Liniker passa temporada no Pará com o novo namorado - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Longe de qualquer alarde, Liniker vive uma fase de tranquilidade também na vida pessoal. A cantora, de 30 anos, que conquistou o público com o álbum "Caju", está passando uma temporada especial no Pará, terra natal de seu companheiro. O relacionamento, que vinha sendo mantido de forma reservada, segue firme e longe dos holofotes.

O escolhido é Kildren Pantoja Rodrigues, de 35 anos, com quem a artista se relaciona desde meados do ano passado. Recentemente, os dois surgiram juntos em uma nova foto compartilhada nas redes sociais, reforçando a discrição que marca o romance. Natural do arquipélago do Marajó, Kildren é conhecido como "Caju" e "Veludo Marrom" por Liniker.

Além da vida afetiva, Kildren Pantoja Rodrigues tem forte atuação socioambiental. Ele ocupa o cargo de coordenador-geral de gestão socioambiental do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e construiu uma trajetória ligada à defesa da Amazônia e às culturas indígenas.

A relação parece avançar para algo ainda mais sólido. Liniker teria adquirido uma antiga pousada na vila de Joanes, que passa por reformas acompanhadas pela família do namorado, indicando que o Pará ganhou espaço definitivo em sua vida.