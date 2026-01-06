"Terra Nostra" alcança 100 capítulos com Ibope abaixo da antecessora





Terra Nostra, atualmente em cartaz nas tardes da Globo, na sessão Edição Especial, têm alcançado bons índices no Ibope, e mantido o público fiel no horário.

A trama protagonizada por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda chegou ao 100º capítulo no último sábado (3), e, de acordo com dados consolidados do Kantar Ibope, o folhetim assinado por Benedito Ruy Barbosa, exibido originalmente entre 1999 e 2000, atualmente acumula média parcial de 11,3 pontos na Grande São Paulo.

A média, no entanto, é inferior no comparativo com a antecessora, História de Amor (11,4), mas ainda assim desbanca outras reapresentações do horário, como Cabocla (10,8) e Cheias de Charme (10,7). Mulheres de Areia (12,4), Chocolate com Pimenta (12,5) e O Cravo e a Rosa (12,9) vieram na sequência.

Apesar do sucesso, Terra Nostra não escapada famosa ‘tesoura’. Na exibição original, a trama possuiu cerca de 221 capítulos, e também foi lembrada pela sua longa "barriga". A expectativa é que a novela seja encerrada nos primeiros meses deste ano.