Rafa Kalimann dá à luz Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A apresentadora Rafa Kalimann, de 33 anos, e o cantor Nattan, de 27, comemoram o nascimento de Zuza, a primeira filha do casal, nesta terça-feira, 6 de janeiro de 2026. A bebê nasceu em São Paulo, com muita saúde, e marcou um novo capítulo na história dos dois, que assumiram o relacionamento publicamente em novembro de 2024.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O anúncio foi feito nas redes sociais, onde Rafa e Nattan compartilharam a primeira imagem da filha e revelaram o nome completo da recém-nascida, Zuza Helena Kalimann de Cesário. A publicação rapidamente se encheu de mensagens carinhosas de fãs e famosos. Entre os comentários, Flor Gil, Juliana Paiva, Nathalia Dill e Catia Fonseca celebraram a chegada da bebê e desejaram saúde e felicidade à família.

Em comunicado enviado à imprensa, a equipe da apresentadora informou que Zuza nasceu no dia 6 de janeiro de 2026, em São Paulo, e que mãe e filha passam bem, cercadas de amor. A nota também agradeceu o carinho do público e o respeito dos profissionais de imprensa neste momento especial.

Em seus stories, Nattan também comemorou a chegada da filha e contou que Zuza Helena veio ao mundo pesando 4 quilos. Em tom emocionado, o cantor destacou que a data ficará marcada para sempre na vida da família, celebrando a emoção de se tornar pai pela primeira vez.

O post Rafa Kalimann dá à luz Zuza, sua primeira filha com o cantor Nattan foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.