Conjunto Nacional recebe Casa de Vidro do BBB 26 a partir de sexta

O Shopping Conjunto Nacional recebe uma das Casas de Vidro do Big Brother Brasil 2026 a partir de sexta-feira (9/1). A dinâmica também acontece simultaneamente em outras quatro cidades para definir dez candidatos que participarão do reality da Globo.

As demais casas estarão em Manaus (AM), Porto Alegre (RS, Salvador (BA) e São Caetano do Sul (SP).

A Casa receberá quatro candidatos anônimos - dois homens e duas mulheres - , que serão observados pelo público 24 horas por dia. Aqueles que forem escolhidos, entrarão na casa principal a partir do dia 12.

A Globoplay transmitirá as cinco casas simultaneamente com múltiplas câmeras e conteúdos exclusivos. A votação para a Casa de Vidro acontece no domingo (11) e os escolhidos serão apresentados no mesmo dia.