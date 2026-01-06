InícioDiversão e Arte
Big Brother Brasil

Conjunto Nacional recebe Casa de Vidro do BBB 26 a partir de sexta

Participantes ficarão confinados e serão escolhidos pelo público para entrar ou não na casa principal do reality

A Casa receberá quatro candidatos anônimos - dois homens e duas mulheres - , que serão observados pelo público 24 horas por dia - (crédito: Reprodução)

O Shopping Conjunto Nacional recebe uma das Casas de Vidro do Big Brother Brasil 2026 a partir de sexta-feira (9/1). A dinâmica também acontece simultaneamente em outras quatro cidades para definir dez candidatos que participarão do reality da Globo

As demais casas estarão em Manaus (AM), Porto Alegre (RS, Salvador (BA) e São Caetano do Sul (SP).

 

A Casa receberá quatro candidatos anônimos - dois homens e duas mulheres - , que serão observados pelo público 24 horas por dia. Aqueles que forem escolhidos, entrarão na casa principal a partir do dia 12. 

A Globoplay transmitirá as cinco casas simultaneamente com múltiplas câmeras e conteúdos exclusivos. A votação para a Casa de Vidro acontece no domingo (11) e os escolhidos serão apresentados no mesmo dia. 

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 06/01/2026 23:23
