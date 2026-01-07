Tatá Werneck fala sobre papel de vilã em próxima novela das nove - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Tatá Werneck usou as redes sociais nesta última terça-feira (6), e se manifestou em torno da sua participação no elenco de "Quem Ama, Cuida", próxima novela das nove da Globo, em que foi repercutido que ela interpretaria a vilã.

Através do X (antigo Twitter), a artista desmentiu a informação e rebateu os boatos. "Eu? Não estou sabendo disso não gente. Se for verdade, me avisem. Acho que deram uma viajada aí. Adoraria, mas realmente não foi isso que chegou para mim", afirmou.

Em seguida, Tatá Werneck completou, bem-humorada: "Estou indo viajar. Se for verdade, preciso desmarcar e ficar estudando, gente", disse ela, em tom de brincadeira.

O nome da artista está confirmado no elenco de Quem Ama, Cuida, mas Tatá garante que não viverá uma vilã. O convite surgiu de Walcyr Carrasco, autor responsável por sua estreia nas novelas da Globo, quando viveu a Valdirene de Amor à Vida (2013) – que fez uma participação especial em Dona de Mim.