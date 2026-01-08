Sósia de Harry Potter diz ter sido notificado pela Warner Bros

O cantor de arrocha conhecido como "Harry O Bruxo" anunciou, nesta quarta-feira (7/1), que deixará de usar o nome artístico que o tornou popular nas redes sociais. A partir de agora, ele passa a se apresentar apenas como "O Bruxo", após receber uma notificação da Warner Bros. Discovery, empresa responsável pelos direitos da franquia Harry Potter.
A decisão foi comunicada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Nele, o artista afirma que foi orientado pela equipe a não utilizar mais o nome "Harry", por se tratar de uma marca registrada e patenteada. Segundo o cantor, a mudança ocorre por respeito à empresa e a trajetória criado pela escritora J.K Rowling.
O cantor, que é conhecido pela semelhança física com o ator Daniel Radcliffe, intérprete de Harry Potter no cinema, construiu sua imagem pública a partir disso, usada como estratégia de divulgação na internet.
Ao misturar o figurino inspirado no personagem com versões e composições do gênero brega e arrocha, ele lançou a música "Brega do Bruxo", que ultrapassa 1 milhão de visualizações no Youtube. Em 2025, divulgou o álbum Brega do Bruxo 2.0, com 14 faixas, incluindo “Sorri, Sou Rei”, “Estepe Emocional”, “Cronômetro” e “Um Centímetro”.
Em outubro do ano passado, o cantor também viralizou ao participar do vídeo “Hollywood do Samba”, ao lado de um grupo de sósias baianos que dançavam pagode em um bar.