Sósia de Harry Potter diz ter sido notificado pela Warner Bros

O cantor de arrocha 'Harry o Bruxo' anunciou mudança no nome artístico por respeito aos direitos da franquia

Cantor Harry O Bruxo anuncia mudança de nome nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Instagram)
O cantor de arrocha conhecido como "Harry O Bruxo" anunciou, nesta quarta-feira (7/1), que deixará de usar o nome artístico que o tornou popular nas redes sociais. A partir de agora, ele passa a se apresentar apenas como "O Bruxo", após receber uma notificação da Warner Bros. Discovery, empresa responsável pelos direitos da franquia Harry Potter.

A decisão foi comunicada por meio de um vídeo publicado nas redes sociais. Nele, o artista afirma que foi orientado pela equipe a não utilizar mais o nome "Harry", por se tratar de uma marca registrada e patenteada. Segundo o cantor, a mudança ocorre por respeito à empresa e a trajetória criado pela escritora J.K Rowling. 

O cantor, que é conhecido pela semelhança física com o ator Daniel Radcliffe, intérprete de Harry Potter no cinema, construiu sua imagem pública a partir disso, usada como estratégia de divulgação na internet.

Ao misturar o figurino inspirado no personagem com versões e composições do gênero brega e arrocha, ele lançou a música "Brega do Bruxo", que ultrapassa 1 milhão de visualizações no Youtube. Em 2025, divulgou o álbum Brega do Bruxo 2.0, com 14 faixas, incluindo “Sorri, Sou Rei”, “Estepe Emocional”, “Cronômetro” e “Um Centímetro”.

Em outubro do ano passado, o cantor também viralizou ao participar do vídeo “Hollywood do Samba”, ao lado de um grupo de sósias baianos que dançavam pagode em um bar.

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 08/01/2026 17:46
