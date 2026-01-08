Malla 100 Alça se apresenta em Ceilândia, neste sábado (10/1)

Neste sábado (10/1), a Adega dos Amigos, em Ceilândia Sul, recebe os forrozeiros do grupo Malla 100 Alça, de Pernambuco, a partir das 19h. Os vocalistas Rick Rocha, Lanni Nunes, Jéssica Tavares e Carlinhos Caiçara prometem show com grandes sucessos. Pytsakaninha, Os Bondnejo e Menino Ricco também se apresentam no evento. Ingressos, disponíveis no Sympla, custam a partir de R$ 30 (2º lote).

Para a apresentação, o grupo interpretará o repertório do novo DVD, Malla 100 alça Clássicos, gravado em João Pessoa. "Brasília sempre nos proporciona muita alegria. Temos sentimento de muita gratidão, diante de tanto carinho", diz o produtor Fabrício Sanfas. "É uma conexão inesquecível", completa.

O Malla 100 alça retorna ao DF depois de quatro meses. O último show foi realizado em setembro do ano passado. O evento reúne música, dança e entretenimento em uma noite que promete movimentar a região administrativa mais populosa do DF. "Faremos, como sempre, uma entrega de muita energia positiva, amor, paixão e conexão com o público forrozeiro de Brasília", garante Sanfas.

Serviço:

Mala 100 alça, na Adega dos Amigos (Ceilândia Sul), neste sábado (10/1), a partir das 21h. Ingressos disponíveis no Sympla, custam a partir de R$ 30 (2º lote).