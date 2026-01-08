Escola Brasileira de Choro apresenta novas turmas a partir de seis anos

Escola Brasileira de Choro lança curso de Percussão e Voz para Crianças - (crédito: Arquivo)

A Escola Brasileira de Choro apresenta o novo curso Percussão e Voz para Crianças a partir de 16. A proposta une musicalização, ludicidade e cultura brasileira por meio da vivência prática com instrumentos de percussão e do uso da voz.

O curso trabalha tradicionais ritmos brasileiros baião, xote, samba e ciranda, com instrumentos característicos dos estilos e o cancioneiro popular como ferramentas centrais do aprendizado. A partir dessas experiências, as crianças são convidadas a tocar, cantar e se expressar musicalmente de forma natural e prazerosa.

A proposta pedagógica busca desenvolver habilidades fundamentais do fazer musical, como percepção sonora, divisão rítmica do tempo, afinação, coordenação motora e escuta coletiva, sempre com foco na expressividade musical, entendida como o objetivo maior do processo de aprendizagem.

As aulas serão em um ambiente seguro, acolhedor e divertido, onde a música é vivenciada de maneira lúdica e coletiva. Além do aprendizado musical, o curso busca promover o contato com a cultura brasileira e fortalecer vínculos sociais.

O curso de Percussão e Voz para Crianças será ministrado pela professora Meriele, que também assume a coordenação do curso infantil da Escola Brasileira de Choro, com a estrutura pedagógica voltada à formação musical desde a primeira infância.