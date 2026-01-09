'Call of Duty' faz parceria com 'Fallout' em nova leva de conteúdo

O mundo pós-apocalíptico de Fallout retornou aos campos de batalha de Call of Duty nesta sexta-feira (9/1) com anúncio da Activision Blizzard. A Temporada 01 Recarregada traz uma colaboração entre as franquias, trazendo eventos temporários, novas armas, operadores e recompensas inspiradas nos Ermos da série da Prime Video. A colaboração busca trazer novas experiências para os jogadores em modos como multijogador, zombies e warzone, unindo o militarismo com a estética pós-apocalíptica.

A atração principal é o Passe de Evento Fallout, disponível em todos os modos de jogo. Conforme o jogador progride na faixa gratuita, ele poderá desbloquear a nova SMT Sturmwolf 45, além de skins de operador como “habitante” e “viajante”, a camuflagem “Vault-Tec”, o pingente “Vault Boy” e muito mais. Já a faixa premium aumenta a imersão no universo de fallout com os operadores “O Necrotério” e “Maximus”, projetos de arma temáticos, como a “Lâmina Ardente” e o fuzil de assalto “Armamento da Irmandade” com novos golpes finalizadores e efeitos especiais.

O novo evento Troca Quântica desafia os jogadores a coletarem tampas de garrafa, a clássica moeda de Fallout, para desbloquear o novo fuzil de precisão Hawker HX. Além de projetos de armas como o “Assalto de Nuka”, cartões de visita, pingentes e telas de carregamento.

A competição entra em cena com o evento de classificação Barão dos Ermos. Nele os participantes vão disputar posições em um ranking para garantir recompensas exclusivas, que incluem camuflagem de arma, cartões de visita, pingentes, o projeto de arma para o fuzil de assalto “Saqueadora dos Ermos” entre outras recompensas.

Na loja do jogo é possível comprar novas skins Ultra, Reativas e Obra-prima. Mas o destaque maior fica para o pacote especial com temática do Fallout, inspirado na série do jogo. O pacote inclui a nova operadora Lucy, do Refúgio 33, com skins alternativas, projetos de armas com traçantes e efeitos de morte, tema de interface V.A.T.S., golpes finalizadores e itens cosméticos.

Call of Duty: Black Ops 7 está disponível para Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5 e PlayStation 4.



