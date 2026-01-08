South Park leva humor caótico para Fortnite em novo passe de batalha

Os personagens da série South Park serão adicionados à próxima temporada do passe de batalha - (crédito: Divulgação)

A Epic Games anunciou oficialmente nesta quarta-feira (7/1) uma parceria entre South Park e Fortnite que traz passe de batalha gratuito, personagens da série, área temática, novos itens e modos de jogo inspirados no seriado. O jogo ficará disponível de 9 de janeiro a 5 de fevereiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os personagens de South Park entram no universo de Fortnite a partir de 9 de janeiro, em uma colaboração que aposta na imaginação caótica da animação. “South Park: Chegada do Caos”, a parceria que promete movimentar a ilha do jogo com novos itens, modos de jogo e áreas temáticas da série.

Entre as novidades está a PI Cartmanlândia, um novo ponto de exploração com referências ao desenho, além do novo modo de partidas "quintetos", que permite a criação de equipes de até cinco jogadores na região da Costa Dourada. O novo passe também inclui novos saques e habilidades especiais, que traduzem o espírito caótico da série para a jogabilidade de Fortnite.

A imaginação, que é um dos elementos centrais da animação, é uma das protagonistas nas mecânicas do evento. Os jogadores vão poder controlar a tempestade com o "cajado da verdade", curar aliados ou causar dano a inimigos usando bolinhas de queijo e vão poder ressurgir com a "ficha de ressurgimento" do Kenny, personagem conhecido por morrer frequentemente na série.

Outro grande destaque é o passe de batalha chegada do "caos", que será gratuíto, ou seja não exige o uso das moedas do jogo, os V-Bucks. Disponível na aba do evento, o passe oferece 13 itens temáticos, que podem ser desbloqueados completando as Tarefas South Park, entre eles o acessório para as costas mochila de CRED, a picareta Terrance e Phillip e o gesto foguete bolinha de queijo. Ao concluir todas as missões, o jogador recebe a asa-delta dirigível da terra da imaginação.

Leia também: Fortnite inicia capítulo 7 com grande evento apoteótico e destruição do ônibus de batalha

Além disso, personagens icônicos como Stan, Kyle, Cartman, Kenny e Butters estarão disponíveis na loja do jogo, já o evento “South Park: Chegada do Caos” estará disponível do dia 9 de janeiro a 5 de fevereiro. Fortnite está disponível PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

Saiba Mais Diversão e Arte Sósia de Harry Potter diz ter sido notificado pela Warner Bros

Sósia de Harry Potter diz ter sido notificado pela Warner Bros Diversão e Arte 1 milhão na fila: Por que todos querem este pirulito musical?

1 milhão na fila: Por que todos querem este pirulito musical? Diversão e Arte 'Jackass' está de volta: novo filme ganha data de estreia