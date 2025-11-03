Nova Temporada de Fortnite muda mapa para Springfield, de Os Simpsons

Homer, Marge, Bart e Flanders compõe o elenco de novos personagens adicionados ao jogo. - (crédito: Reprodução/Epic Games)

O mapa principal do Battle Royale mais famoso do mundo, Fortnite, acabou de mudar drasticamente, com a nova atualização que trouxe uma colaboração entre o jogo e um dos seriados mais longevos da televisão, Os Simpsons: o mapa do jogo agora é Springfield. A mudança ocorreu no último sábado, 1° de novembro e fica até 29 de novembro. Várias localidades dos Simpsons foram reproduzidas no jogo: o Bar do Moe, Krusty Burger, o Kwik-E-Mart, e a Usina Nuclear de Springfield.

Com um trailer idêntico à abertura habitual do seriado, Fortnite mostrou que o Battle Royale vai trazer as localidades mais famosas do seriado de televisão.

O passe de batalha da vez traz skins dos personagens de Os Simpsons e alguns de Fortnite com a variação do desenho animado. Homer, Marge, Flanders, Peixoto Piscadela e Embananado de Springfield, são alguns dos personagens incluídos na atualização. Como ainda estava próximo ao Halloween, Homer, Marge e Ned Flanders têm skins especiais fantasiadas também. Bart também ganhou uma skin à parte para ser adquirida na loja do jogo.

Além da família amarela mais famosa da tevê, a temporada marca a entrada dos mascotes no jogo, com o Embanalate, um cachorro feito de Banana, que também pode ser adquirido através do passe de batalha. Mais mascotes vão para a loja em 7 de novembro. A temporada dos Simpsons em Fortnite fica até 29 de novembro.

Fortnite está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Android e IOS.