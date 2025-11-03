InícioDiversão e Arte
Nova Temporada de Fortnite muda mapa para Springfield, de Os Simpsons

Além da cidade, vários personagens foram adicionados como skins no mundo do jogo, incluindo Peixoto, que ganhou uma versão com três olhos, igual ao mascote de Springfield

Homer, Marge, Bart e Flanders compõe o elenco de novos personagens adicionados ao jogo. - (crédito: Reprodução/Epic Games)
Homer, Marge, Bart e Flanders compõe o elenco de novos personagens adicionados ao jogo. - (crédito: Reprodução/Epic Games)

O mapa principal do Battle Royale mais famoso do mundo, Fortnite, acabou de mudar drasticamente, com a nova atualização que trouxe uma colaboração entre o jogo e um dos seriados mais longevos da televisão, Os Simpsons: o mapa do jogo agora é Springfield. A mudança ocorreu no último sábado, 1° de novembro e fica até 29 de novembro. Várias localidades dos Simpsons foram reproduzidas no jogo: o Bar do Moe, Krusty Burger, o Kwik-E-Mart, e a Usina Nuclear de Springfield.

Com um trailer idêntico à abertura habitual do seriado, Fortnite mostrou que o Battle Royale vai trazer as localidades mais famosas do seriado de televisão.

 

O passe de batalha da vez traz skins dos personagens de Os Simpsons e alguns de Fortnite com a variação do desenho animado. Homer, Marge, Flanders, Peixoto Piscadela e Embananado de Springfield, são alguns dos personagens incluídos na atualização. Como ainda estava próximo ao Halloween, Homer, Marge e Ned Flanders têm skins especiais fantasiadas também. Bart também ganhou uma skin à parte para ser adquirida na loja do jogo.

Além da família amarela mais famosa da tevê, a temporada marca a entrada dos mascotes no jogo, com o Embanalate, um cachorro feito de Banana, que também pode ser adquirido através do passe de batalha. Mais mascotes vão para a loja em 7 de novembro. A temporada dos Simpsons em Fortnite fica até 29 de novembro.

Fortnite está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Android e IOS.

 

Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 03/11/2025 14:45
