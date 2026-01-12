Globo de Ouro: 'Hamnet' leva Melhor Filme de Drama e desbanca 'O agente secreto'

Cena de 'Hamnet': o grande vencedor da noite no Globo de Ouro 2026 - (crédito: reprodução)

Para a tristeza dos brasileiros, O agente secreto não levou o Globo de Ouro de Melhor Filme de Drama para o país. O vencedor do grande prêmio da noite foi o longa Hamnet. Considerada um dos principais termômetros do Oscar, a premiação celebra o melhor do cinema e da televisão, e foi realizada neste domingo (11/01), em Los Angeles.

O longa concorria com Frankenstein, Foi apenas um Acidente, Valor sentimental e Pecadores. Mesmo com a perda, ainda há esperanças para ver o país no Oscar, visto que O agente secreto está pré-indicado à premiação. A lista oficial será divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no dia 22 de janeiro.

