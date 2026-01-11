InícioDiversão e Arte
Globo de Ouro 2026: confira lista com todos os vencedores

Edição do Globo de Ouro 2026 é realizada neste domingo (11/01), em Los Angeles; acompanhe os vencedores

O Agente Secreto vence Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Globo de Ouro é tradicionalmente responsável por ser o melhor termômetro para o Oscar, que fecha a temporada de premiações. - (crédito: AFP)
O Agente Secreto vence Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro. Globo de Ouro é tradicionalmente responsável por ser o melhor termômetro para o Oscar, que fecha a temporada de premiações. - (crédito: AFP)

Celebrando o melhor do cinema e da televisão, o Globo de Ouro é uma das principais premiações que antecedem o Oscar, servindo até como termômetro para os possíveis indicados e vencedores da maior premiação da sétima arte. A edição de 2026, realizada neste domingo (11/01), em Los Angeles, foi marcada pela presença do longa brasileiro O Agente Secreto.

Não é o primeiro ano que o Brasil marca presença no Globo de Ouro. Em 2025, Fernanda Torres fez história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar o Globo de Ouro com a vitória de Melhor Atriz em Drama por Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Este ano, O Agente Secreto concorreu em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama com Wagner Moura.

Siga a lista completa com o nome "vencedor" ao lado do título em destaque.

Confira a lista completa de vencedores: 

Melhor Filme (Drama)

  • Frankenstien
  • Hamnet (Vencedor)
  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto 
  • Valor Sentimental 
  • Pecadores

Melhor Filme (Comédia ou Musical)

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • Uma Batalha Após a Outra (Vencedor)

Melhor Diretor

  • Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra (Vencedor)
  • Ryan Coogler, Predadores
  • Jafar Panahi, Foi Apenas um Acidente
  • Guillermo del Toro, Frankenstein
  • Josh Safdie, Marty Supreme
  • Joachim Trier, Valor Sentimental
  • Chloé Zhao, Hamnet

Melhor Atriz (Drama)

  • Jessie Buckley, Hamnet (Vencedora)
  • Jennifer Lawrence, Morra Amor
  • Renate Reinsve, Valor Sentimental
  • Julia Roberts, Depois da Caçada
  • Tessa Thompson, Hedda
  • Eva Victor, Sorry Baby

Melhor Atriz (Comédia ou Musical)

  • Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You (Vencedora)
  • Cynthia Erivo, Wicked: Parte 2
  • Kate Hudson, Song Sung Blue
  • Chase Infiniti, Uma Batalha Após a Outra
  • Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone, Bugonia

Melhor Ator (Drama)

  • Joel Edgerton, Sonhos de Trem
  • Oscar Isaac, Frankenstein
  • Dwayne Johnson, Coração de Lutador
  • Michael B. Jordan, Pecadores
  • Wagner Moura, O Agente Secreto (Vencedor)
  • Jeremy Allen White: Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Melhor Ator (Comédia ou Musical)

  • Timothée Chalamet, Marty Supreme (Vencedor)
  • George Clooney, Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra
  • Lee Byung-hun, No Other Choice
  • Jesse Plemons, Bugonia

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Emily Blunt, Coração de Lutador
  • Elle Fanning, Valor Sentimental
  • Ariana Grande, Wicked: Parte 2
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
  • Amy Madigan, A Hora do Mal
  • Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra (Vencedora)

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro, Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi, Frankenstein
  • Paul Mescal, Hamnet
  • Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra
  • Adam Sandler, Jay Kelly
  • Stellan Skarsgård, Valor Sentimental (Vencedor)

Melhor Roteiro

  • Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra (Vencedor)
  • Ronald Bronstein & Josh Safdie, Marty Supreme
  • Ryan Coogler, Pecadores
  • Jafar Panahi, Foi Apenas um Acidente
  • Eskil Vogt & Joachim Triet, Valor Sentimental
  • Chloe Zhao & Maggie O'Farrell, Hamnet

Melhor Filme em Animação

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito
  • Elio
  • Guerreiras do K-Pop (Vencedor)
  • Little Amélie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Melhor Filme de Língua Não Inglesa

  • Foi Apenas um Acidente
  • No Other Choice
  • O Agente Secreto (Vencedor)
  • Valor Sentimental
  • Sirat
  • The Voice of Hind Rajab

Melhor Trilha Sonora

  • Alexandre Desplat, Frankenstein
  • Ludwig Göransson, Pecadores (Vencedor)
  • Johnny Greenwood, Uma Batalha Após a Outra
  • Kangding Ray, Sirat
  • Max Richter, Hamnet
  • Hans Zimmer, F1

Melhor Canção Original

  • Dream as One, Avatar: Fogo e Cinzas
  • Golden, Guerreiras do K-Pop (Vencedora)
  • I Lied To You, Pecadores
  • No Place Like Home, Wicked: Parte 2
  • The Girl in the Bubble, Wicked: Parte 2
  • Sonhos de Trem, Sonhos de Trem

Prêmio de Bilheteria

  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1: O Filme
  • Guerreiras do K-Pop
  • Missão: Impossível - O Acerto Final
  • Pecadores (Vencedor)
  • A Hora do Mal
  • Wicked: Parte 2
  • Zootopia 2

Melhor Série (Drama)

  • A Diplomata, Netflix
  • The Pitt, HBO Max (Vencedora)
  • Pluribus, Apple TV
  • Ruptura, Apple TV
  • Slow Horses, Apple TV
  • The White Lotus, HBO Max

Melhor Série (Comédia ou Musical)

  • Abbott Elementary, ABC
  • O Urso, FX on Hulu
  • Hacks, HBO Max
  • Nobody Wants This, Netflix
  • Only Murders in the Building, Hulu
  • The Studio, Apple TV (Vencedora)

Melhor Série Limitada

  • Adolescência (Vencedora)
  • All Her Fault
  • The Beast In Me
  • Black Mirror
  • Dying For Sex
  • The Girlfriend 

Melhor Atriz em Série (Drama)

  • Kathy Bates, Matlock
  • Britt Lower, Ruptura
  • Helen Mirren, Mobland
  • Bella Ramsey, The Last of Us
  • Keri Russell, A Diplomat
  • Rhea Seehorn, Pluribus (Vencedora)

Melhor Atriz em Série (Comédia ou Musical)

  • Kristen Bell, Nobody Wants This
  • Ayo Edebiri, O Urso
  • Selena Gomez, Only Murders in the Building
  • Natasha Lyonne, Poker Face
  • Jenna Ortega, Wandinha
  • Jean Smart, Hacks (Vencedora)

Melhor Ator em Série (Drama)

  • Sterling K. Brown (Paradise)
  • Diego Luna (Andor)
  • Mark Ruffalo (Task)
  • Adam Scott (Ruptura)
  • Gary Oldman (Slow Horses)
  • Noah Wyle (The Pitt) (Vencedor)

Melhor Ator em Série (Comédia)

  • Adam Brody, Nobody Wants This
  • Steve Martin, Only Murders in the Building
  • Glen Powell, Chad Powers
  • Seth Rogen, The Studio (Vencedor)
  • Martin Short, Only Murders in the Building
  • Jeremy Allen White, O Urso

Melhor Atriz em Série Limitada

  • Claire Danes, The Beast in Me
  • Rashida Jones, Black Mirror
  • Amanda Seyfried, Long Bright River
  • Sarah Snook, All Her Fault
  • Michelle Williams, Dying For Sex (Vencedora)
  • Robin Wright, The Girlfriend

Melhor Ator em Série Limitada

  • Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
  • Paul Giamatti, Black Mirror
  • Stephen Graham, Adolescência (Vencedor)
  • Charlie Hunnam, Monstro: A História de Ed Gein
  • Jude Law, Black Rabbit
  • Matthew Rhys, The Beast In Me

Melhor Atriz Coadjuvante em Série (Drama/Comédia)

  • Carrie Coon, The White Lotus
  • Erin Doherty, Adolescência (Vencedora)
  • Hannah Eibinder, Hacks
  • Catherine O'Hara, The Studio
  • Parker Posey, The White Lotus 
  • Aimee Lou Wood, The White Lotus

Melhor Ator Coadjuvante em Série (Drama/Comédia)

  • Owen Cooper, Adolescência (Vencedor)
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Walton Goggins, The White Lotus
  • Jason Isaacs, The White Lotus
  • Tramell Tillman, Ruptura 
  • Ashley Walters, Adolescência

Melhor Podcast

  • The Mel Robbins Podcast
  • Smartless
  • Up First
  • Good Hang (Vencedor)
  • Call Her Daddy

Melhor performance de comédia stand-up na TV

  • Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality (Vencedor)
  • Brett Goldstein, Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
  • Kevin Hart, Kevin Hart: Acting My Age
  • Bill Maher, Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
  • Kumail Nanjiani, Kumail Nanjiani: Night Thoughts
  • Sarah Silverman, Sarah Silverman: PostMortem

 

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes

Por Maria Luísa Vaz e Junio Silva
postado em 11/01/2026 21:45 / atualizado em 12/01/2026 01:23
