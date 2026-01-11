Globo de Ouro 2026: confira lista com todos os vencedores

Celebrando o melhor do cinema e da televisão, o Globo de Ouro é uma das principais premiações que antecedem o Oscar, servindo até como termômetro para os possíveis indicados e vencedores da maior premiação da sétima arte. A edição de 2026, realizada neste domingo (11/01), em Los Angeles, foi marcada pela presença do longa brasileiro O Agente Secreto.
Não é o primeiro ano que o Brasil marca presença no Globo de Ouro. Em 2025, Fernanda Torres fez história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar o Globo de Ouro com a vitória de Melhor Atriz em Drama por Ainda Estou Aqui, de Walter Salles. Este ano, O Agente Secreto concorreu em três categorias: Melhor Filme de Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Drama com Wagner Moura.
Siga a lista completa com o nome "vencedor" ao lado do título em destaque.
Confira a lista completa de vencedores:
Melhor Filme (Drama)
- Frankenstien
- Hamnet (Vencedor)
- Foi Apenas um Acidente
- O Agente Secreto
- Valor Sentimental
- Pecadores
Melhor Filme (Comédia ou Musical)
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- Uma Batalha Após a Outra (Vencedor)
Melhor Diretor
- Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra (Vencedor)
- Ryan Coogler, Predadores
- Jafar Panahi, Foi Apenas um Acidente
- Guillermo del Toro, Frankenstein
- Josh Safdie, Marty Supreme
- Joachim Trier, Valor Sentimental
- Chloé Zhao, Hamnet
Melhor Atriz (Drama)
- Jessie Buckley, Hamnet (Vencedora)
- Jennifer Lawrence, Morra Amor
- Renate Reinsve, Valor Sentimental
- Julia Roberts, Depois da Caçada
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry Baby
Melhor Atriz (Comédia ou Musical)
- Rose Byrne, If I Had Legs I'd Kick You (Vencedora)
- Cynthia Erivo, Wicked: Parte 2
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, Uma Batalha Após a Outra
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Melhor Ator (Drama)
- Joel Edgerton, Sonhos de Trem
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, Coração de Lutador
- Michael B. Jordan, Pecadores
- Wagner Moura, O Agente Secreto (Vencedor)
- Jeremy Allen White: Springsteen: Salve-me do Desconhecido
Melhor Ator (Comédia ou Musical)
- Timothée Chalamet, Marty Supreme (Vencedor)
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, Uma Batalha Após a Outra
- Lee Byung-hun, No Other Choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Melhor Atriz Coadjuvante
- Emily Blunt, Coração de Lutador
- Elle Fanning, Valor Sentimental
- Ariana Grande, Wicked: Parte 2
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Valor Sentimental
- Amy Madigan, A Hora do Mal
- Teyana Taylor, Uma Batalha Após a Outra (Vencedora)
Melhor Ator Coadjuvante
- Benicio del Toro, Uma Batalha Após a Outra
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, Uma Batalha Após a Outra
- Adam Sandler, Jay Kelly
- Stellan Skarsgård, Valor Sentimental (Vencedor)
Melhor Roteiro
- Paul Thomas Anderson, Uma Batalha Após a Outra (Vencedor)
- Ronald Bronstein & Josh Safdie, Marty Supreme
- Ryan Coogler, Pecadores
- Jafar Panahi, Foi Apenas um Acidente
- Eskil Vogt & Joachim Triet, Valor Sentimental
- Chloe Zhao & Maggie O'Farrell, Hamnet
Melhor Filme em Animação
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castelo Infinito
- Elio
- Guerreiras do K-Pop (Vencedor)
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Melhor Filme de Língua Não Inglesa
- Foi Apenas um Acidente
- No Other Choice
- O Agente Secreto (Vencedor)
- Valor Sentimental
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Melhor Trilha Sonora
- Alexandre Desplat, Frankenstein
- Ludwig Göransson, Pecadores (Vencedor)
- Johnny Greenwood, Uma Batalha Após a Outra
- Kangding Ray, Sirat
- Max Richter, Hamnet
- Hans Zimmer, F1
Melhor Canção Original
- Dream as One, Avatar: Fogo e Cinzas
- Golden, Guerreiras do K-Pop (Vencedora)
- I Lied To You, Pecadores
- No Place Like Home, Wicked: Parte 2
- The Girl in the Bubble, Wicked: Parte 2
- Sonhos de Trem, Sonhos de Trem
Prêmio de Bilheteria
- Avatar: Fogo e Cinzas
- F1: O Filme
- Guerreiras do K-Pop
- Missão: Impossível - O Acerto Final
- Pecadores (Vencedor)
- A Hora do Mal
- Wicked: Parte 2
- Zootopia 2
Melhor Série (Drama)
- A Diplomata, Netflix
- The Pitt, HBO Max (Vencedora)
- Pluribus, Apple TV
- Ruptura, Apple TV
- Slow Horses, Apple TV
- The White Lotus, HBO Max
Melhor Série (Comédia ou Musical)
- Abbott Elementary, ABC
- O Urso, FX on Hulu
- Hacks, HBO Max
- Nobody Wants This, Netflix
- Only Murders in the Building, Hulu
- The Studio, Apple TV (Vencedora)
Melhor Série Limitada
- Adolescência (Vencedora)
- All Her Fault
- The Beast In Me
- Black Mirror
- Dying For Sex
- The Girlfriend
Melhor Atriz em Série (Drama)
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Ruptura
- Helen Mirren, Mobland
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, A Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus (Vencedora)
Melhor Atriz em Série (Comédia ou Musical)
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Ayo Edebiri, O Urso
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Jenna Ortega, Wandinha
- Jean Smart, Hacks (Vencedora)
Melhor Ator em Série (Drama)
- Sterling K. Brown (Paradise)
- Diego Luna (Andor)
- Mark Ruffalo (Task)
- Adam Scott (Ruptura)
- Gary Oldman (Slow Horses)
- Noah Wyle (The Pitt) (Vencedor)
Melhor Ator em Série (Comédia)
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio (Vencedor)
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, O Urso
Melhor Atriz em Série Limitada
- Claire Danes, The Beast in Me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long Bright River
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying For Sex (Vencedora)
- Robin Wright, The Girlfriend
Melhor Ator em Série Limitada
- Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescência (Vencedor)
- Charlie Hunnam, Monstro: A História de Ed Gein
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast In Me
Melhor Atriz Coadjuvante em Série (Drama/Comédia)
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescência (Vencedora)
- Hannah Eibinder, Hacks
- Catherine O'Hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Melhor Ator Coadjuvante em Série (Drama/Comédia)
- Owen Cooper, Adolescência (Vencedor)
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Ruptura
- Ashley Walters, Adolescência
Melhor Podcast
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First
- Good Hang (Vencedor)
- Call Her Daddy
Melhor performance de comédia stand-up na TV
- Ricky Gervais, Ricky Gervais: Mortality (Vencedor)
- Brett Goldstein, Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart, Kevin Hart: Acting My Age
- Bill Maher, Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Kumail Nanjiani, Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Sarah Silverman, Sarah Silverman: PostMortem
