BBB 26: Chaiany e Jordana discutem na Casa de Vidro em Brasília

Duas das integrantes da Casa de Vidro Centro-Oeste do BBB 26, colocada no shopping Conjunto Nacional, em Brasília, Chaiany e Jordana protagonizaram a primeira discussão da nova edição do reality show produzido pela Rede Globo.

Nesta sexta-feira (9/1), primeiro dia da dinâmica, as participantes trocaram farpas. Jordana conversava com o público enquanto citava já ter trabalhado em regiões administrativas da capital federal, como Ceilândia e Sol Nascente.

Logo em seguida, Chaiany ironizou: "Onde que essa menina vai na Ceilândia, gente?". Jordana respondeu logo na hora: "Mulher, faz o seu sem me atacar".

Veja um vídeo do momento em que a dupla protagoniza o desentendimento:

Chaiany, de 25 anos, é natural de Brasília, mas reside, atualmente, em São João da Aliança (GO). Ela sempre viveu na roça, onde passou a adolescência sem acesso à internet e à tecnologia. Começou a trabalhar aos 10 anos de idade e, atualmente, está desempregada.

Jordana, de 29 anos, é advogada e modelo. Natural de Paraíso do Tocantins, ela se mudou durante a infância com a família para Goiânia, onde ficou até os 16 anos. Em seguida, mudou-se para Brasília e trabalha como influenciadora digital. Antes de ter sido anunciada como participante da Casa de Vidro, Jordana já contava com 32 mil seguidores no Instagram.