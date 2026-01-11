InícioDiversão e Arte
Ao lado da esposa, Wagner Moura aposta em terno claro no Globo de Ouro

Wagner Moura dispensou a gravata, dando espaço para que uma dobra na gola da camisa se destacasse

Wagner Moura e a esposa Sandra Delgado no Globo de Ouro 2026 - (crédito: Michael Tran / AFP)
Wagner Moura e a esposa Sandra Delgado no Globo de Ouro 2026 - (crédito: Michael Tran / AFP)

O ator Wagner Moura chegou ao tapete vermelho do Globo de Ouro ao lado da esposa, a fotografa Sandra Delgado, na noite deste domingo (11/1), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O brasileiro apostou em um terno branco e uma camisa também em tom claro.

Moura dispensou a gravata, dando espaço para que uma dobra na gola da camisa se destacasse. Sandra usa um macacão completamente preto, com mangas curtas e sem decote.

O Brasil chega a uma marca inédita, com um filme nacional concorrendo a três categorias da premiação: O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, está indicado a Melhor Filme - Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme - Drama.

 
 
 
Um post compartilhado por Golden Globes (@goldenglobes)

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 11/01/2026 20:33 / atualizado em 11/01/2026 20:58
