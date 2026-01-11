Ao lado da esposa, Wagner Moura aposta em terno claro no Globo de Ouro

Wagner Moura e a esposa Sandra Delgado no Globo de Ouro 2026 - (crédito: Michael Tran / AFP)

O ator Wagner Moura chegou ao tapete vermelho do Globo de Ouro ao lado da esposa, a fotografa Sandra Delgado, na noite deste domingo (11/1), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O brasileiro apostou em um terno branco e uma camisa também em tom claro.

Moura dispensou a gravata, dando espaço para que uma dobra na gola da camisa se destacasse. Sandra usa um macacão completamente preto, com mangas curtas e sem decote.





O Brasil chega a uma marca inédita, com um filme nacional concorrendo a três categorias da premiação: O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, está indicado a Melhor Filme - Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme - Drama.

