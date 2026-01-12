InícioDiversão e Arte
CINEMA BRASILEIRO

Fernanda Torres celebra vitórias no Globo de Ouro: "Só deu Nordeste"

No ano passado, a atriz venceu o Globo de Ouro e agora comemora os novos feitos do Brasil na premiação

Fernanda Torres parabenizou Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho - (crédito: VALERIE MACON/AFP )
Fernanda Torres parabenizou Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho - (crédito: VALERIE MACON/AFP )

A atriz Fernanda Torres celebrou, nesta segunda-feira (12/1), as vitórias do Brasil no Globo de Ouro. "Só deu Nordeste em Lalaland! Parabéns Santos guerreiros Waguinho e Kleber", escreveu Fernanda, nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O filme O agente secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu na categoria Melhor Filme em Língua Não Inglesa, e o ator Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama.

No ano passado, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama por atuação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Na cerimônia do Globo de Ouro de 2026 no domingo (11/1), Wagner Moura exibiu um "santinho" com a imagem da atriz Fernanda Torres.

O ator mostrou o amuleto durante entrevista à TV Globo e, ao ser questionado sobre a sorte que o objeto poderia trazer, disse: "Vou guardar aqui no meu bolso". A atriz Alice Carvalho também segurou um santinho com a imagem de Fernanda.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Aline Gouveia

Repórter

Jornalista formada pelo Centro Universitário IESB. Apaixonada por boas histórias e interessada em pautas sobre saúde mental e direitos humanos.

Por Aline Gouveia
postado em 12/01/2026 11:47 / atualizado em 12/01/2026 13:01
SIGA
x