Fernanda Torres celebra vitórias no Globo de Ouro: "Só deu Nordeste"

A atriz Fernanda Torres celebrou, nesta segunda-feira (12/1), as vitórias do Brasil no Globo de Ouro. "Só deu Nordeste em Lalaland! Parabéns Santos guerreiros Waguinho e Kleber", escreveu Fernanda, nas redes sociais.

O filme O agente secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, venceu na categoria Melhor Filme em Língua Não Inglesa, e o ator Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama.

No ano passado, Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Drama por atuação no filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Na cerimônia do Globo de Ouro de 2026 no domingo (11/1), Wagner Moura exibiu um "santinho" com a imagem da atriz Fernanda Torres.

O ator mostrou o amuleto durante entrevista à TV Globo e, ao ser questionado sobre a sorte que o objeto poderia trazer, disse: "Vou guardar aqui no meu bolso". A atriz Alice Carvalho também segurou um santinho com a imagem de Fernanda.