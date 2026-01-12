"Histórico" e "momento": o agradecimento de Kleber Mendonça no Globo de Ouro

Após o filme O agente secreto ganhar o Globo de Ouro na categoria de Melhor Filme em Língua Não-Inglesa na noite deste domingo (11/1) no Globo de Ouro 2026, o diretor Kleber Mendonça subiu ao palco do evento para agradecer. A mensagem do cineasta falou sobre o futuro do cinema e o "momento" vivido pelo Brasil e pelos Estados Unidos.

"Eu dedico esse filme a jovens cineastas. Esse é um momento histórico muito importante para se fazer filmes, aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Jovens cineastas americanos, façam filmes!", declarou. Mendonça também agradeceu a diversos nomes envolvidos na produção do longa metragem.

A trajetória internacional de O Agente Secreto começou em maio de 2025, quando o longa conquistou dois prêmios, melhor ator para Wagner Moura e melhor direção para Kleber Mendonça Filho. Desde então, o filme tem ganhado mais reconhecimento e integra a lista de melhores filmes do ano entre críticos de veículos consagrados como a revista The New Yorker e Hollywood Reporter.