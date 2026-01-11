Wagner Moura ganha "santinho" de Fernanda Torres no Globo de Ouro

Tomara que o presente traga muita sorte ao brasileiro - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O ator Wagner Moura exibiu um presente inusitado no tapete vermelho do Globo de Ouro 2026, na noite deste domingo (11/1). O brasileiro ganhou um "santinho" com a imagem da atriz Fernanda Torres.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Moura mostrou o amuleto durante entrevista à TV Globo e, ao ser questionado sobre a sorte que o objeto poderia trazer, apenas respondeu: "Vou guardar aqui no meu bolso".

Santinho Fernanda Torres no tapete vermelho do Globo de Ouro ??



Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho conversaram com os repórteres Felippe Coaglio e Nilson Klava #Fantástico pic.twitter.com/zioOMm4D0L — Fantástico (@showdavida) January 12, 2026

O Brasil chega a uma marca inédita, com um filme nacional concorrendo a três categorias da premiação: O Agente Secreto, de Kléber Mendonça Filho, está indicado a Melhor Filme - Drama, Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Ator em Filme - Drama.

