Alberto Cowboy ganha primeira prova do líder do BBB 26

O Big Brother Brasil 26 já tem o seu primeiro líder: Alberto Cowboy venceu a Prova do Líder após Jonas Sulzbach desistir da disputa, uma resistência que durou 26 horas. Com a vitória, o novo líder poderá escolher na próxima sexta-feira (16/1), cinco participantes para o Na Mira do Líder. Um dos escolhidos deverá ser indicado ao Paredão.

"Não é o meu máximo, mas eu não vou conseguir", declarou Jonas em conversa com Alberto antes de deixar a prova. "Aguentaria um pouco mais? Aguentaria. Mas não vou aguentar até de manhã."

Na prova, os participantes ficaram posicionados em um trampolim diante de uma piscina de bolinhas. Ao som de uma campainha, eles precisavam escolher um dos produtos dispostos entre as bolinhas. Quem escolhesse o produto a ser sorteado vencia a rodada e ganhava a vantagem de descansar por alguns minutos.

Como foi a prova?

Na primeira rodada, o vencedor obteve o direito de eliminar alguém da prova. A ex-BBB Ana Paula Renault foi escolhida por Brígido, se despedindo da dinâmica ainda durante o programa ao vivo desta terça-feira, 13. As coisas voltaram a esquentar no começo da madrugada, quando a atriz Solange Couto precisou de atendimento médico e as sisters Milena, do grupo Pipoca, e Sol Vega, do grupo de veteranos, se desentenderam e bateram boca.

Ainda nas rodadas eliminatórias, Brígido, Juliano Floss, Pedro e Solange foram eliminados. Samira foi a sexta eliminada, seguida por Paulo Augusto, Aline Campos e Milena. Sol, Marcelo e Maxiane foram os próximos a deixar a prova. Após 9 horas de resistência, Jordana também desistiu da competição.

Por volta de 10 horas de prova, o momento mais tenso da competição ocorreu. O ator Henri Castelli não se sentiu bem e precisou de cuidados médicos. Os participantes chamaram a produção do programa ao ver o ator no chão: "Meu Deus, ele está tendo uma convulsão", gritaram os brothers. O ator foi atendido e voltou para a casa, mas acabou passando mal novamente e voltou a ser cuidado pela produção do reality show.

Babu Santana foi o próximo a se despedir da prova, abandonando a competição por volta das 11 horas de duração. Após quase 18 horas de prova, Breno e Sarah Andrade também optaram por retornar a casa. Marciele desistiu após 21 horas na competição; uma hora depois, foi a vez de Edílson Capetinha.

