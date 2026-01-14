InícioDiversão e Arte
BBB26: Henri Castelli passa bem, segundo produção do programa

Participante do grupo Camarote teve um segundo quadro de mal-estar, na tarde nesta quarta-feira (14/1)

Henri Castelli, participante do grupo Camarote do BBB 26 - (crédito: Manoella Mello/Globo - Divulgação)
A produção do BBB 26 comunicou aos participantes do reality show, na tarde desta quarta-feira (14/1), que Henri Castelli "passa bem". O brother pertencente ao grupo Camarote enfrentou um novo episódio de mal-estar, na tarde desta quarta-feira (14/1), após já ter tido outro problema do gênero, durante a manhã. 

"Henri passa bem, foi atendido pelos médicos e seguirá sob observação médica por enquanto", disse a produção. Os participantes comemoraram a notícia. Solange Couto, inclusive, afirmou ter feito orações. "Glória a Deus. O senhor me ouviu, Pai. Muito obrigada, Senhor", disse ela. 

O segundo quadro de mal-estar ocorreu pouco tempo depois do retorno de Henri à casa. Ele celebrava o retorno ao programa, e contava o que havia acontecido. De acordo com ele, a indisposição aconteceu por conta de uma epilepsia, sofrida durante uma prova de resistência. Ele ainda afirmou ter ouvido dos médicos que o acontecido estava relacionado à exaustão. 

Pouco depois, passou mal novamente e precisou amparado. Porém, as câmeras do programa não mostraram a cena. Posteriormente, Maxiane foi filmada enquanto explicava a cena. "Ele chegou, fui lá, abracei ele, ele falou que estava bem e perguntamos se ele comeu. Ele disse que teve ataque epilético e disse que não teve antes. Batemos palma para ele, ele botou a mão na cintura e teve a convulsão."

 

Aline Campos afirmou durante o programa que o colega revirou os olhos e ficou com o corpo torto. Brigido também agiu, e segurou a língua de Castelli enquanto esperavam por apoio. 

Por Gabriel Botelho
postado em 14/01/2026 16:27 / atualizado em 14/01/2026 16:27
