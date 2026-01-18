BBB26: Marina Sena entra na treta e oferece outro casaco para Floss "cheirar"

A cantora Marina Sena — namorada do influenciador Juliano Floss — entrou na treta sobre o casaco sujo e postou que gostaria de enviar outra peça de roupa para o amado, que está confinado na casa do Big Brother Brasil 26. A manifestação da artista ocorreu neste domingo (18/1). Marina deixou claro que a manifestação era apenas uma brincadeira.
Entenda a confusão do casaco
Resumidamente, a confusão ocorreu ainda na madrugada deste domingo (18), depois que o vendedor curitibano Pedro Henrique sujou um casaco de Juliano com própolis. O problema é que o casaco na verdade era de Marina Sena. E Juliano tinha levado para ficar "cheirando" a amada durante o confinamento.
"Observando os últimos acontecimentos, acho que a equipe do BBB deveria sim analisar a possibilidade de levar um outro casaco meu pra Jubli ficar cheirando", escreveu Marina Sena.
observando os últimos acontecimentos, acho que a equipe do bbb deveria sim analisar a possibilidade de levar um outro casaco meu pra jubli ficar cheirando— Marina Sena (@amarinasena) January 18, 2026
Logo em seguida, Marina postou que a manifestação era apenas uma "brincadeira".
gente é brincadeira tá? bom explicar as vezes pra quem não pensa pqp— Marina Sena (@amarinasena) January 18, 2026