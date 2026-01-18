InícioDiversão e Arte
BBB26: Marina Sena entra na treta e oferece outro casaco para Floss "cheirar"

Manifestação da artista ocorreu neste domingo (18/1). Artista deixou claro que tudo era uma brincadeira

A confusão do casaco é longa é cheira de lágrimas - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A cantora Marina Sena — namorada do influenciador Juliano Floss — entrou na treta sobre o casaco sujo e postou que gostaria de enviar outra peça de roupa para o amado, que está confinado na casa do Big Brother Brasil 26. A manifestação da artista ocorreu neste domingo (18/1). Marina deixou claro que a manifestação era apenas uma brincadeira.

Entenda a confusão do casaco

Resumidamente, a confusão ocorreu ainda na madrugada deste domingo (18), depois que o vendedor curitibano Pedro Henrique sujou um casaco de Juliano com própolis. O problema é que o casaco na verdade era de Marina Sena. E Juliano tinha levado para ficar "cheirando" a amada durante o confinamento.

"Observando os últimos acontecimentos, acho que a equipe do BBB deveria sim analisar a possibilidade de levar um outro casaco meu pra Jubli ficar cheirando", escreveu Marina Sena.

Logo em seguida, Marina postou que a manifestação era apenas uma "brincadeira".

Por Ronayre Nunes
postado em 18/01/2026 16:26 / atualizado em 18/01/2026 16:48
