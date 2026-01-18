BBB26: Pedro decide sair pelado do banheiro e web repercute cena

O vendedor curitibano Pedro Henrique segue repercutindo nas redes sociais pelas ações dentro da casa do Big Brother Brasil 26. Antes de sujar o casaco de Juliano Floss e envolver até a artista Marina Sena, Pedro virou assunto neste sábado (17/1) por sair pelado do banheiro.
Enquanto os outros participantes geralmente trocam de roupa sob uma toalha, Pedro decidiu tirar a sunga no box e sair completamente pelado do local. Ela tinha uma cueca na mão, depois, já na saída do banheiro, decide colocar a peça íntima.
O momento repercutiu nas redes. Diversos internautas reclamaram da cena.
