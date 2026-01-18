InícioDiversão e Arte
REALITY SHOW

BBB26: Pedro decide sair pelado do banheiro e web repercute cena

Momento repercutiu nas redes. Diversos internautas comentaram a cena

Cena gerou memes e susto no público - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Cena gerou memes e susto no público - (crédito: Reprodução/TV Globo)

O vendedor curitibano Pedro Henrique segue repercutindo nas redes sociais pelas ações dentro da casa do Big Brother Brasil 26. Antes de sujar o casaco de Juliano Floss e envolver até a artista Marina Sena, Pedro virou assunto neste sábado (17/1) por sair pelado do banheiro.

Enquanto os outros participantes geralmente trocam de roupa sob uma toalha, Pedro decidiu tirar a sunga no box e sair completamente pelado do local. Ela tinha uma cueca na mão, depois, já na saída do banheiro, decide colocar a peça íntima.

O momento repercutiu nas redes. Diversos internautas reclamaram da cena.

Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 18/01/2026 17:14 / atualizado em 18/01/2026 17:15
