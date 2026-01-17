Breno e Marcelo dão o primeiro beijo do BBB 26 - (crédito: Reprodução)

O biólogo Breno Cora e o médico Marcelo Alves deram o primeiro beijo da 26ª edição do Big Brother Brasil. A química rolou na primeira festa da casa, que aconteceu na noite desta sexta, 16, durante o show da cantora Anitta.

Ao som de "Rave de Favela", eles se beijaram no meio da pista de dança e rodeados pelos outros confinados, que comemoraram o momento. A festa continuou e após alguns minutos os brothers voltaram a ficar.

TÁ PEGANDO FOGO, BICHO! ????Breno e Marcelo dão o primeiro beijo (E QUE BEIJO) do #BBB26 #RedeBBBpic.twitter.com/ljpnpOENB0 — gshow (@gshow) January 17, 2026

Depois foi a vez do veterano Jonas Sulzbach e da influenciadora Maxiane Rodrigues trocarem carícias, o que segundo a também veterana Sarah Andrade "mexeu no jogo todo".

ALERTA BEIJOOOOO! Maxiane e Jonas protagonizam o segundo beijo do #BBB26 ???? #RedeBBB pic.twitter.com/6bgDhjYF5b — Big Brother Brasil (@bbb) January 17, 2026

Mais tarde, a leveza vai dar lugar à tensão, já que os brothers participam da primeira Prova do Anjo da edição. O vencedor estará imune e poderá comprar uma segunda imunidade.

No domingo (18/1), tem formação de paredão triplo e prova Bate e Volta. A rodada termina na próxima terça (20/1), com a primeira eliminação da temporada.

