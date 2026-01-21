Entrevista: Simone Mendes diz estar na melhor fase da carreira

A cantora Simone Mendes vive uma das fases mais marcantes da carreira. Na quinta-feira, a cantora grava o DVD O Melhor de Mim, projeto audiovisual que reúne 11 músicas totalmente inéditas e traduz, em som e imagem, a maturidade da artista. A cantora foi a mulher mais escutada de 2025 e começa 2026 com a gravação do 4º disco da carreira solo. O show é a segunda atração do Verão R2, às 21h, no Setor de Clubes Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao Correio, Simone diz que O Melhor de Mim nasce como um retrato do momento que vive. "Estou no melhor momento da minha carreira e, para celebrar isso, vou gravar o quarto DVD da minha carreira, em Brasília", afirma a cantora. Segundo ela, o projeto chega carregado de significado, não apenas pela grandiosidade da gravação, mas pelo conteúdo das canções. "O melhor de mim é um projeto com 11 músicas inéditas e vem com um repertório maduro, com letras fortes, que contam histórias que ocorrem na vida e nos relacionamentos de muitas pessoas."

O processo de construção do repertório manteve uma característica que acompanha Simone desde seus primeiros trabalhos solo: a parceria com um grupo sólido de compositores. "Desde o meu primeiro DVD, eu tenho um grupo maravilhoso de compositores que me ajudam e me trazem essas canções incríveis", conta. Segundo ela, a criação acontece de forma orgânica. "Muitas vezes, eles me apresentam músicas guias prontas; em outros momentos, falo alguns temas que gostaria de cantar e eles compõem"

Para aproximar ainda mais o público do projeto, Simone decidiu apresentar as músicas antes mesmo da gravação oficial. "Na semana passada, comecei a divulgar as faixas nas minhas redes para que o público esteja cantando junto comigo no dia 22", revela, reforçando a conexão direta que mantém com seus fãs.

A escolha de Brasília como palco da gravação também carrega um forte valor afetivo. "Gravar em Brasília é muito especial. O público sempre me recebeu com muito carinho e amor", destaca. Para a artista, levar um projeto inédito na cidade, em um momento tão importante de sua trajetória, torna tudo ainda mais simbólico. "Estou muito feliz em levar esse projeto para o público brasiliense."

O novo DVD chega após uma sequência impressionante de conquistas. Em 2025, Simone Mendes alcançou um feito histórico ao se tornar a mulher mais ouvida do Brasil, e figura entre os artistas mais escutados nas principais plataformas digitais, com mais de 15 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de superar 2 bilhões de visualizações no YouTube. Sobre esse período, ela comenta com gratidão: "2025 foi um ano incrível, sou uma pessoa tão grata a Deus por tudo que estou vivendo."

E se 2025 foi de consagração, 2026 promete ainda mais entrega e emoção. "Para este ano, podem esperar ainda mais dedicação, verdade e amor pela música", afirma Simone. Segundo ela, a essência do seu trabalho continua sendo contar histórias reais. "Quero continuar levando canções que toquem o coração das pessoas, que contem histórias reais e que façam companhia nos momentos felizes e difíceis."

Com milhões de ouvintes mensais e bilhões de visualizações acumuladas, Simone Mendes consolida não apenas sua força no mercado musical, mas também sua autenticidade artística. "Se preparem que esse ano vem muita coisa boa", avisa a cantora, antecipando que O Melhor de Mim é apenas o começo de uma nova fase.

Consagrada como uma das maiores vozes do sertanejo, Simone acumula recordes e sucessos. O novo projeto chega na sequência do DVD Cantando sua história 2, gravado na Arena da Amazônia, em Manaus, que reuniu mais de 30 mil pessoas e revelou hits como Saudade Proibida e Mesmice, reafirmando sua conexão intensa com o público.

Além da gravação do disco da Simone, o Verão R2 traz apresentações para todos os gostos. Com grandes nomes da música nacional em uma programação que se estende ao longo do verão de Brasília. Ainda em janeiro a programação traz, no dia 31 de janeiro, Nattan, Léo Foguete e Felipe Amorim. Para fevereiro, a programação transita pelo sertanejo, closecom Matheus e Kauan, Funk, com Mc Kevin o Cris, Mc Cabelinho e Mc Livinho, eletronico com Mochaak e Mpb com Os Garotin. Além dos cantores, o evento promoverá um Bloco de Carnaval, no dia 14 de fevereiro, com o cantor Breno Alves, Adriana Samartini e a única apresentação da banda Eduardo e Mônica em Brasília.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco