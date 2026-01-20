Finalista do MasterChef Celebridades, Ju Trevisol se inscreveu como amadora

A noite desta terça-feira (20/1) reserva fortes emoções para os fãs de gastronomia. As artistas Julianne Trevisol e Valesca Popozuda disputam o troféu da primeira temporada do MasterChef Celebridades na Band. Para Julianne, chegar à final não é apenas o desfecho de um reality, mas a validação de uma transição pessoal profunda: o encontro da atriz — cujo último trabalho na televisão foi uma participação especial no remake de Vale tudo, na TV Globo — com a cozinheira.

Julianne conta que, em janeiro de 2025, inscreveu-se para o MasterChef Amadores, foi pré-selecionada e fez um teste na Band. "Mas, depois, não obtive retorno. Alguns meses depois, recebi o convite para o MasterChef Celebridades", revelou ao Correio, em entrevista exclusiva na véspera da grande final. Com 20 anos de carreira em novelas, teatro e música, a carioca de 42 anos — que tem no currículo sucessos como Floribella (2005), Os mutantes (2008), Vidas em jogo (2009), Totalmente demais (2015), Gênesis (2021) e Reis (2024) — mantém um canal de gastronomia na internet, onde mostra sua paixão pela área.

De acordo com a artista, o fogão e o palco compartilham a mesma essência. "A cozinha representa um espaço onde descubro que arte e gastronomia têm muita relação", afirmou a finalista. Ela descreve a experiência no programa como um exercício de vulnerabilidade, onde precisou deixar de lado as personagens para enfrentar suas emoções reais.

"Tinha certeza de que seria um lugar de transformação. Entrei disposta a levar a sério, aprender, crescer e evoluir com os ensinamentos dos chefs que tanto admiro. É um desafio diário de equilíbrio emocional, força mental e dedicação física, com muitas horas de gravação e estudos até de madrugada", expôs a atriz.

A trajetória de Julianne foi marcada por precisão técnica. Vencedora da semifinal com um arroz de pato elogiado, ela entra na decisão com o peso de ser uma das favoritas, tendo acumulado pins de vitória ao longo da temporada em provas complexas como a de red velvet e pratos com bacalhau.

Sem vantagens, apenas evolução

Embora já tenha vencido o Super Chef Celebridades em 2016 — competição da qual Valesca também participou em outra temporada no programa Mais você, comandado por Ana Maria Braga na TV Globo — Julianne descarta qualquer vantagem competitiva. Para ela, o momento atual é de amadurecimento após 10 anos: "Em 2016, foi meu primeiro contato. O MasterChef mudou isso, me fez perceber que a gastronomia é um chamado". A atriz ressalta que manteve o "jogo limpo" e que seu foco sempre foi a evolução individual, independentemente da estratégia de seus oponentes.

O prêmio de R$ 300 mil e o troféu têm destino certo. Caso se torne a primeira vencedora da franquia Celebridades, Julianne pretende se profissionalizar na renomada escola Le Cordon Bleu . "Esse título me valida e me faz acreditar que sou capaz de me reinventar: uma Ju além de atriz e bailarina, uma Ju cozinheira", explicou.

Além dos estudos na França e de estágios planejados com os jurados do programa, como Erick Jacquin, a finalista projeta abrir um negócio que una teatro e comida, além de destinar parte do prêmio a ações sociais.

A grande final do MasterChef Celebridades vai ao ar, às 22h20, na Band. As finalistas deverão apresentar um menu autoral completo, que será avaliado pelos chefs Henrique Fogaça, Helena Rizzo e Erick Jacquin.

O elenco completo da primeira edição do MasterChef Celebridades foi formado ainda por Dodô (vocalista do grupo Pixote), Maurren Maggi (atleta olímpica) , Gilmelândia (cantora de axé) , Rachel Sheherazade (jornalista e apresentadora) , Tiago Piquilo (cantor), J ohn Drops (influenciador) , Luciano Szafir (ator e apresentador) , Márcia Goldschmidt (jornalista e apresentadora) , Leonardo Miggiorin (ator) e Hugo Alves (cantor).



