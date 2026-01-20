InícioDiversão e Arte
big brother brasil

Filha de Ceilândia no BBB, Chaiany ganha mais de 500 mil seguidores em um dia

Até antes do início do episódio desta terça-feira (20/1), a BBB goiana moradora de Ceilândia Chaiany Andrade, de 25 anos, acumulava 815 mil seguidores no Instagram — 500 mil a mais que o comemorado pelo próprio perfil dela 24 horas antes

Do DF, Chaiany Andrade está no BBB - (crédito: Manoela Mello/Globo)
Entre os quatro jogadores que entraram no Big Brother Brasil 2026, após passar pela Casa de Vidro e pelo Quarto Branco, Chaiany Andrade, de 25 anos, nasceu em São João da Aliança, no interior de Goiás e foi adotada por Ceilândia após ser criada na roça.

Apenas três dias após entrar na casa mais vigiada do país, a participante do Centro-Oeste se destaca com uma realidade inimaginável para quem passou a infância e a adolescência sem acesso à internet: ela foi a confinada a ter o maior salto no número de seguidores.

Até antes do início do episódio desta terça-feira (20/1), Chaiany acumulava 815 mil seguidores no Instagram — 500 mil a mais que o comemorado pelo próprio perfil dela 24 horas antes.  Salto de popularidade ocorre especialmente após o Sincerão realizado nessa segunda-feira (19/1), em que a sister Pipoca confrontou diretamente a brasiliense Sarah Andrade, veterana que participou do BBB 21. Vale lembrar que, durante a disputa pela vaga na Casa de Vidro Centro-Oeste, Chai também "tretou" com a brasiliense Jordana, escolhida pelo público para entrar na casa.

Desempregada atualmente, a sister começou a trabalhar aos 10 anos ajudando nas atividades rurais e, aos 15, engravidou, o que a levou a interromper os estudos. A corinthiana mãe de Lara, de 10 anos, vê no prêmio do BBB a chance de mudar de vida e garantir dignidade à família.

