Filha de Ceilândia no BBB, Chaiany ganha mais de 500 mil seguidores em um dia

Entre os quatro jogadores que entraram no Big Brother Brasil 2026, após passar pela Casa de Vidro e pelo Quarto Branco, Chaiany Andrade, de 25 anos, nasceu em São João da Aliança, no interior de Goiás e foi adotada por Ceilândia após ser criada na roça.

Apenas três dias após entrar na casa mais vigiada do país, a participante do Centro-Oeste se destaca com uma realidade inimaginável para quem passou a infância e a adolescência sem acesso à internet: ela foi a confinada a ter o maior salto no número de seguidores.

Até antes do início do episódio desta terça-feira (20/1), Chaiany acumulava 815 mil seguidores no Instagram — 500 mil a mais que o comemorado pelo próprio perfil dela 24 horas antes. Salto de popularidade ocorre especialmente após o Sincerão realizado nessa segunda-feira (19/1), em que a sister Pipoca confrontou diretamente a brasiliense Sarah Andrade, veterana que participou do BBB 21. Vale lembrar que, durante a disputa pela vaga na Casa de Vidro Centro-Oeste, Chai também "tretou" com a brasiliense Jordana, escolhida pelo público para entrar na casa.

Desempregada atualmente, a sister começou a trabalhar aos 10 anos ajudando nas atividades rurais e, aos 15, engravidou, o que a levou a interromper os estudos. A corinthiana mãe de Lara, de 10 anos, vê no prêmio do BBB a chance de mudar de vida e garantir dignidade à família.