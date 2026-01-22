InícioDiversão e Arte
NOVELAS

Belo esclarece crise com namorada após contracenar com Viviane Araújo

O ator e cantor fala sobre rumores envolvendo namoro com Rayane Figliuzzi

Misael (Belo) e Consuelo (Viviane Araújo) - (crédito: Globo/Fabiano Battaglin e Globo/Manoella Mello)
Misael (Belo) e Consuelo (Viviane Araújo) - (crédito: Globo/Fabiano Battaglin e Globo/Manoella Mello)

A vida amorosa de Belo voltou a ser assunto nas redes sociais após as primeiras cenas protagonizadas por ele com a ex-mulher, Viviane Araújo, na novela Três Graças, da Globo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, durante o programa Melhor da Tarde, da Band, o ator e cantor negou que seu relacionamento com a influenciadora Rayane Figliuzzi esteja em crise por causa disto.

Sincero, Belo respondeu em áudio os questionamentos sobre um possível término com a ex-participante de A Fazenda 17. "Lógico que não", disse ele na gravação.

Belo e Viviane interpretam o ex-casal Misael e Consuelo na trama criada e escrita por Aguinaldo Silva. Em tempo, artista e a rainha de bateria do Salgueiro viveram um relacionamento entre 1998 a 2007.


O post Belo esclarece crise com namorada após contracenar com Viviane Araújo em Três Graças foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 22/01/2026 14:20 / atualizado em 22/01/2026 14:40
SIGA
x