A vida amorosa de Belo voltou a ser assunto nas redes sociais após as primeiras cenas protagonizadas por ele com a ex-mulher, Viviane Araújo, na novela Três Graças, da Globo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em entrevista ao jornalista Leo Dias, durante o programa Melhor da Tarde, da Band, o ator e cantor negou que seu relacionamento com a influenciadora Rayane Figliuzzi esteja em crise por causa disto.
Sincero, Belo respondeu em áudio os questionamentos sobre um possível término com a ex-participante de A Fazenda 17. "Lógico que não", disse ele na gravação.
Belo e Viviane interpretam o ex-casal Misael e Consuelo na trama criada e escrita por Aguinaldo Silva. Em tempo, artista e a rainha de bateria do Salgueiro viveram um relacionamento entre 1998 a 2007.
O post Belo esclarece crise com namorada após contracenar com Viviane Araújo em Três Graças foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.