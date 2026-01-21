Alinne Moraes e Mauro Lima terminam casamento após 14 anos

A atriz Alinne Moraes, 43 anos, e o diretor e cineasta Mauro Lima, 58, decidiram colocar fim ao casamento após 14 anos de relacionamento. O casal estava junto desde 2012 e são pais de Pedro, de 11 anos. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o término. Conhecidos por manter a vida pessoal longe da mídia, a separação também foi feita de maneira reservada. Segundo a publicação, apesar do fim do relacioamento, eles mantém uma relação de amizade.

O casal apareceu juntos, pela última vez, na virada do ano. Em uma postagem feita por Alinne no Instagram, os dois estavam ao lado do filho durante a queima de fogos na praia. Mauro comentou a publicação com emojis de coração, sendo retribuído pela atriz.

O relaciomento começou em 2012, quando eles foram vistos juntos pela primeira vez em público. Dois anos depois, em 8 de maio de 2014, nasceu Pedro, único filho do casal. Em entrevista concedida no ano passado, Alinne falou sobre a parceria construída ao longo dos anos, destacando a admiração e a importância de dividir a vida com alguém que respeitasse sua independência e visão de mundo.

A atriz laçou recentemente Guerreiros do Sol (2025), produção do Globoplay. Além disso, é destaque em novelas como Mulheres Apaixonadas, Da Cor do Pecado, Viver a Vida, Além do Tempo, Um Lugar ao Sol e entre outras.

Já Mauro assina direções de produções como Meu Nome Não é Johnny, Tim Maia, João, o Maestro, Rio Connection e o Homem de Ouro, lançado em 2025.