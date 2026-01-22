Brasília no Oscar: ‘O agente secreto’ leva a cidade para Hollywood

O cinema brasileiro brilhou na manhã desta quinta-feira (22/1) com um feito histórico: cinco indicações para produções nacionais ao Oscar 2026. Entre elas, “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, se destaca com quatro nomeações — melhor filme, melhor filme internacional, melhor elenco e melhor ator para Wagner Moura — e traz Brasília para o cenário internacional.
Um trecho do longa foi gravado em Brasília. A cena mostra o ator Marcelo Valle, interpretado pelo personagem João Pedro, fazendo uma ligação para o personagem de Moura do orelhão.
A gravação da cena ocorreu, mais especificamente no Setor Comercial Sul, nas proximidades dos edifícios históricos Morro Vermelho e Camargo Corrêa, marcos da arquitetura local. Em 2022, o prédio utilizado na filmagem recebeu o Selo de Arquitetura do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, em reconhecimento à sua qualidade arquitetônica e estado de preservação.
Comemorando a participação do filme no 58º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, Kleber Mendonça Filho compartilhou em suas redes sociais: "Em dezembro do ano passado, filmamos em Brasília um pouco de 'O Agente Secreto'. Obrigado Brasília, hoje devolvemos a acolhida com o filme pronto."
Cinco indicações
Com quatro indicações, “O Agente Secreto” iguala recordes de filmes brasileiros históricos como O Beijo da Mulher-Aranha (1985) e Cidade de Deus (2004), superando Ainda Estou Aqui (2024), que havia conquistado três nomeações na edição passada.
Na corrida pela estatueta de Melhor Filme, O agente secreto compete com Bugonia, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, Uma Batalha Após a Outra, Pecadores e Sonhos de Trem. Já na disputa da categoria internacional, o longa brasileiro enfrenta produções da França, Noruega, Espanha e Tunísia.
Wagner Moura concorre como Melhor Ator contra Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra), Ethan Hawke (Blue Moon) e Michael B. Jordan (Pecadores). Na nova categoria de Melhor Elenco, o filme disputa com Uma Batalha Após a Outra, Pecadores, Marty Supreme e Hamnet: A Vida Antes de Hamlet.
Além de O agente secreto, o filme Sonhos de Trem, de Clint Bentley e Greg Kwedar, concorre na categoria Melhor Direção de Fotografia, com participação do brasileiro Adolpho Veloso.
