Conheça todos os filmes brasileiros já indicados para o Oscar

Não é novidade a participação do Brasil no Oscar. A primeira participação do país na cerimônia foi em 1945 com a indicação da música Rio de Janeiro, na categoria de Melhor Canção Original. O primeiro filme brasileiro que participou da disputa foi O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte. O primeiro e único a ganhar a estatueta foi Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.
Confira todos os Brasileiros já indicados ao Oscar:
Melhor Filme internacional
- 1963 - O Pagador de Promessas
- 1996 - O quatrilho
- 1998 - O que é isso companheiro?
- 1999 - Central do Brasil
- 2025 - Ainda estou aqui - Vencedor
- 2026 - O Agente Secreto
Melhor Direção de Elenco
- 2026 - O Agente Secreto
Melhor Filme
- 2025 - Ainda Estou Aqui
- 2026 - O Agente Secreto
Melhor Ator
- 2026 - Wagner Moura
Melhor Atriz
- 1999 - Fernanda Montenegro
- 2025 - Fernanda Torres
Melhor Fotografia
- 2026 - Sonhos de Trem - Adolpho Veloso
Melhor Direção
- 1986 - O Beijo da Mulher Aranha
- 2004 - Cidade de Deus
Melhor Roteiro Adaptado
- 2004 - Cidade de Deus
Melhor Animação
- 2016 - O Menino e o Mundo
Melhor Documentário de Longa Metragem
- 2015 - O Sal da Terra
- 2020 - Democracia em Vertigem
Melhor Documentário de Curta Metragem
- 2022 - Onde Eu Moro
Melhor Curta Metragem em Live Action
- 2001 - Uma História de Futebol
Melhor Curta Metragem de Animação
- 2004 - Gone Nutty
Melhor Canção Original
- 1945 - Brasil -Rio de Janeiro
- 2012 -Rio - Real in Rio
Melhor Edição
- 2004 - Cidade de Deus
