Conheça todos os filmes brasileiros já indicados para o Oscar

Brasil ja teve ao todo 24 filmes no Oscar - (crédito: Bravo!)

Não é novidade a participação do Brasil no Oscar. A primeira participação do país na cerimônia foi em 1945 com a indicação da música Rio de Janeiro, na categoria de Melhor Canção Original. O primeiro filme brasileiro que participou da disputa foi O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte. O primeiro e único a ganhar a estatueta foi Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Confira todos os Brasileiros já indicados ao Oscar:

Melhor Filme internacional

1963 - O Pagador de Promessas

1996 - O quatrilho

1998 - O que é isso companheiro?

1999 - Central do Brasil

2025 - Ainda estou aqui - Vencedor

2026 - O Agente Secreto



Melhor Direção de Elenco



2026 - O Agente Secreto

Melhor Filme



2025 - Ainda Estou Aqui

2026 - O Agente Secreto

Melhor Ator

2026 - Wagner Moura

Melhor Atriz



1999 - Fernanda Montenegro



2025 - Fernanda Torres

Melhor Fotografia

2026 - Sonhos de Trem - Adolpho Veloso

Melhor Direção



1986 - O Beijo da Mulher Aranha

2004 - Cidade de Deus

Melhor Roteiro Adaptado

2004 - Cidade de Deus

Melhor Animação



2016 - O Menino e o Mundo

Melhor Documentário de Longa Metragem



2015 - O Sal da Terra

2020 - Democracia em Vertigem

Melhor Documentário de Curta Metragem



2022 - Onde Eu Moro

Melhor Curta Metragem em Live Action



2001 - Uma História de Futebol

Melhor Curta Metragem de Animação

2004 - Gone Nutty

Melhor Canção Original



1945 - Brasil -Rio de Janeiro

2012 -Rio - Real in Rio

Melhor Edição



2004 - Cidade de Deus

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel