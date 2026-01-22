InícioDiversão e Arte
Cinema

Conheça todos os filmes brasileiros já indicados para o Oscar

Ao todo 24 filmes brasileiros já participaram da premiação. Em 2026 O Agente Secreto e Sonhos de Trem representam o Brasil.

Brasil ja teve ao todo 24 filmes no Oscar - (crédito: Bravo!)
Brasil ja teve ao todo 24 filmes no Oscar - (crédito: Bravo!)

Não é novidade a participação do Brasil no Oscar. A primeira participação do país na cerimônia foi em 1945 com a indicação da música Rio de Janeiro, na categoria de Melhor Canção Original. O primeiro filme brasileiro que participou da disputa foi O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte. O primeiro e único a ganhar a estatueta foi Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Confira todos os Brasileiros já indicados ao Oscar: 

Melhor Filme internacional

  • 1963 - O Pagador de Promessas
  • 1996 - O quatrilho
  • 1998 - O que é isso companheiro?
  • 1999 - Central do Brasil
  • 2025 - Ainda estou aqui - Vencedor
  • 2026 - O Agente Secreto

Melhor Direção de Elenco

  • 2026 - O Agente Secreto

Melhor Filme

  • 2025 - Ainda Estou Aqui
  • 2026 - O Agente Secreto

Melhor Ator

  • 2026 - Wagner Moura

Melhor Atriz

  • 1999 - Fernanda Montenegro
  • 2025 - Fernanda Torres

Melhor Fotografia

  • 2026 -  Sonhos de Trem - Adolpho Veloso

Melhor Direção

  • 1986 - O Beijo da Mulher Aranha
  • 2004 - Cidade de Deus

Melhor Roteiro Adaptado

  • 2004 - Cidade de Deus

Melhor Animação

  • 2016 - O Menino e o Mundo

Melhor Documentário de Longa Metragem

  • 2015 - O Sal da Terra
  • 2020 - Democracia em Vertigem

Melhor Documentário de Curta Metragem

  • 2022 - Onde Eu Moro

Melhor Curta Metragem em Live Action

  • 2001 - Uma História de Futebol

Melhor Curta Metragem de Animação

  • 2004 - Gone Nutty

Melhor Canção Original

  • 1945 - Brasil -Rio de Janeiro
  • 2012 -Rio - Real in Rio

Melhor Edição

  • 2004 - Cidade de Deus

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

João Pedro Carvalho

Repórter / Fotógrafo

Por João Pedro Carvalho
postado em 22/01/2026 17:44 / atualizado em 22/01/2026 17:44
SIGA
x