Kleber Mendonça Filho exalta o cinema nacional em vídeo de agradecimento

O agente secreto fez história mais uma vez. Com quatro indicações ao Oscar, nas categorias de Melhor filme, Melhor filme internacional, Melhor ator e Melhor elenco, o filme empata com Cidade de Deus e se destaca na premiação mais importante do cinema mundial. Kleber Mendonça Filho utilizou as redes sociais para comentar o feito e discutir o que fez de O agente secreto um grande filme.

No início do vídeo publicado, o cineasta agradece a energia do público brasileiro em relação ao filme e às quatro indicações. Kleber também ressalta as produtoras responsáveis pela distribuição do filme, a Neon e a Vitrine Filmes, e destaca que o filme já ultrapassou mais de 1 milhão e meio de espectadores nos Estados Unidos.

Ao falar do número de indicações, iguais a de Cidade de Deus e um ano após Ainda estou aqui alcançar o Oscar, o diretor quis lembrar que o destaque de O agente secreto é uma combinação de muitos fatores. “A combinação de vir do Recife, que tem um talento nato para cultura, literatura, teatro e para o cinema. O agente secreto não surgiu este ano. O agente secreto é fruto de muitos outros filmes. Não só os filmes que eu já fiz, mas o filme também não existiria sem Amarelo Manga, de Cláudio Assis, por exemplo”, comenta Kleber. Kleber viu Recife em uma tela de cinema pela primeira vez ao assistir a Amarelo manga.

Além de inspirações do cinema nacional, o filme também é fruto de políticas públicas. “São uma maneira inteligente de investir na identidade do próprio país. Com políticas públicas para as artes, para a expressão artística, eu realmente acho que a população do nosso país passa a se ver. Ver filmes de outros países é também parte do que nós somos. Eu fui construído vendo filmes do mundo inteiro e, claro, também de Hollywood”, comenta. “Mas você ver a função artística brasileira é de extrema importância. O Brasil é um dos países que utiliza de maneira inteligente o investimento público em produtos culturais do Brasil”, ressalta o diretor.

O cineasta também reforça a presença de filmes brasileiros no Festival de Berlim e pensa sobre o futuro. “Eu espero que novos filmes incríveis estejam sendo trabalhados hoje. Escritos, montados ou mixados nesse momento em que eu estou aqui falando com vocês. Um grande abraço para todo mundo que tenha acompanhado a trajetória do Agente Secreto desde maio no Festival de Cannes. Eu estou muito feliz com esse dia de hoje”, finaliza Kleber Mendonça Filho.