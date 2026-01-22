InícioDiversão e Arte
Catia Fonseca faz confissões sobre casamento com Rodrigo Riccó

Apresentadora abre o jogo sobre vida amorosa e relação com atual marido

Catia Fonseca faz confissões sobre casamento com Rodrigo Riccó - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Catia Fonseca abriu o coração sobre a vida amorosa, e fez confissões inéditas sobre seu relacionamento com o diretor Rodrigo Riccó, com quem é casada atualmente.

Em entrevista à revista Quem, a ex-apresentadora da Band refletiu sobre o processo de reinvenção pelo fim da união de 27 anos que possuía com o jornalista Dafnis da Fonseca, com quem tem dois filhos, Thiago e Felipe, anunciado em 2013.

"Momento diferente"

"Cada um estava num momento diferente e existia uma amizade, não mais um amor de um marido e mulher", refletiu Catia Fonseca. Apaixonadinha, a ex-participante do Dança dos Famosos, da Globo, deu uma nova chance ao amor e engatou em um relacionamento com Rodrigo Riccó, que na época era diretor do Mulheres, programa que comandou na TV Gazeta entre 2002 e 2018.

"Não sabia se ia chegar a casamento ou se era só uma ficadinha. A gente estava só se permitindo. Já se passaram 13 anos e a gente se mantém do mesmo jeito. Dentro de uma empresa, diretor e apresentadora. Fora da empresa, um casal", disse ela. "A gente é marido e mulher quando a gente sai da porta da empresa. Dentro da empresa, ele é o diretor e eu sou apresentadora. Tenho meu posicionamento de apresentadora e ele o de diretor. Às vezes, a gente tem algumas discussões", afirmou Catia.

