IA: fãs colocam Christiane Torloni dentro da casa do BBB26

Atriz comentou publicação nas redes sociais após virar meme em montagens que simulavam sua presença no reality show - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

“Tudo fake news”. Foi assim que a atriz Christiane Torloni reagiu, na tarde desta quarta-feira (28/1), às imagens que circularam nas redes sociais simulando sua participação no Big Brother Brasil 2026. A artista comentou uma publicação no Instagram que reunia montagens feitas com inteligência artificial e ainda acrescentou emojis de vômito, deixando claro o incômodo com os boatos.

A artista não faz parte do elenco do BBB 26, mas acabou sendo “escalada” de forma fictícia por internautas nas últimas semanas. No X, usuários passaram a compartilhar imagens geradas por IA que colocam a atriz dentro da casa do reality, interagindo com participantes e vivendo situações típicas do confinamento.

Os rumores sobre uma possível participação da atriz começaram a circular ainda no fim de 2025. Perfis especializados em reality shows e páginas de fãs chegaram a apontar Christiane Torloni como um dos nomes cotados para integrar o grupo camarote da edição. A especulação, no entanto, foi negada oficialmente pela equipe da atriz, que afirmou à imprensa que ela não participaria do programa.

Apesar do desmentido, as montagens continuaram a ganhar repercussão e a piada foi adotada pela até pela TV Globo, que também fez suas próprias versões do meme.

O conteúdo, produzido em tom humorístico, transformou a falsa participação de Christiane Torloni em meme, alimentando a brincadeira entre fãs nostálgicos e usuários das redes sociais, que tentaram explicar para a artista que tudo foi apenas uma piada.

