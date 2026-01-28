'O agente secreto' entra no radar da Netflix após sucesso nos cinemas

Mesmo sem data de estreia no streaming, o longa segue em cartaz e acumulando prêmios e indicações - (crédito: Instagram/ Reprodução)

A trajetória de O Agente Secreto acaba de ganhar um novo capítulo fora das telas de cinema. De acordo com a Variety, a Netflix adquiriu os direitos para exibir o longa em seu catálogo e também participou do financiamento da produção. A chegada ao streaming, no entanto, ainda não tem data definida, já que o filme segue em exibição nos cinemas e continua quebrando recordes de bilheteria.

Durante a inauguração do novo escritório da plataforma no Brasil, o co-CEO da Netflix, Greg Peters, comentou a parceria e reforçou a estratégia da empresa em relação ao audiovisual nacional: “Apoiamos o cinema brasileiro de diversas maneiras porque queremos ser os melhores parceiros e manter a flexibilidade para que os produtores locais possam decidir a melhor forma de dar vida aos seus projetos”, afirmou. “Por isso, ficamos tão entusiasmados em firmar parceria com os produtores de O Agente Secreto para ajudar a financiar o filme e obter a pré-licença para a Netflix no Brasil.”

No circuito de premiações, o longa alcançou um marco histórico ao receber quatro indicações ao Oscar 2026: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Elenco. O resultado iguala o feito de Cidade de Deus, outro título emblemático do cinema brasileiro que também concorreu em quatro categorias.

O reconhecimento internacional começou ainda na estreia mundial, no Festival de Cannes, em maio de 2025. Na ocasião, o filme saiu consagrado com os prêmios de Melhor Direção, para Kleber Mendonça Filho, e Melhor Ator, entregue a Wagner Moura.

A força da produção se manteve ao longo da temporada de premiações. No Globo de Ouro, O Agente Secreto venceu como Melhor Filme de Língua Não Inglesa e garantiu novamente o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, consolidando seu status como um dos maiores destaques do cinema brasileiro recente.